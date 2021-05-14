Маткапитал отдать отцам: выплаты на детей смогут получать мужчины

Материнский капитал в России хотят разрешить выплачивать мужчинам, воспитывающих детей, рожденных суррогатной матерью. Соответствующее дело 20 мая рассмотрит Конституционный суд.

В производстве суда находится дело жителя Тверской области . В 2019 году мужчину признали отцом двух девочек, рожденных суррогатной матерью. После рождения детей заявитель вступил в брак, а его супруга удочерила младенцев. Однако в управлении Пенсионного Фонда Тверской области и отцу, и приемной матери отказали в получении материнского капитала. Объяснили это тем, что они не относятся к категориям граждан, у которых есть право на дополнительные государственные меры поддержки семей.

«В запросе [заявителя] подчеркивается, что по смыслу оспариваемой нормы, мужчины, воспитывающие детей, рожденных суррогатной матерью, лишаются права на получение соответствующих мер господдержки. Между тем, согласно оспариваемым нормам, мужчины, являющиеся единственными усыновителями детей имеют право на получение материнского капитала», — передает РАПСИ со ссылкой на материалы дела.

Мужчина уверен, что такие условия ставят отцов детей от суррогатной матери в неравное положение.

В России упрощаются условия рефинансирования ипотечного кредита граждан, на погашение которого были направлены средства материнского капитала. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу 28 апреля.

«Из правил направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий исключено положение о том, что в течение 6 месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик обязан оформить жилое помещение в общую собственность семьи владельца сертификата», — приводит «Российская газета» текст документа. Проект постановления подготовил Минтруд России.

Согласно старым правилам, в течение шести месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик должен был оформить долю в квартире на детей. Таким образом, рефинансирующий банк получал в залог жилплощадь, собственниками которой в том числе считались несовершеннолетние. Но если заемщик переставал выплачивать кредит, банку было сложно обратить взыскание на заложенную недвижимость. Из-за этого многие кредитные учреждения не соглашались рефинансировать ипотеку с маткапиталом.

Это не первое упрощение использования маткапитала за последнее время. Например, с середины апреля владельцы маткапитала могут отозвать средства, направленные на формирование накопительной части пенсии и перенаправить их, например, на образование ребенка, уточняет «Национальная служба новостей».

Изменения в правилах использования материнского капитала подразумевают возможность оформления выплаты в электронном виде и перевода средств из негосударственных пенсионных фондов. Об этом рассказала юрист Людмила Александрова в разговоре с телеканалом «360».

«С 15 апреля 2020 года сертификат может быть оформлен без заявления родителя в электронном виде после получения ПФР сведений о рождении (усыновлении) ребенка. Пенсионный фонд пришлет электронный сертификат в личный кабинет родителя на портале госуслуг», — сказала Александрова.

Кроме того, по ее словам, для направления маткапитала на накопительную часть пенсии матери нужно с заявлением обратиться в территориальное отделение ПФР или МФЦ. Если обстоятельства изменятся, то теперь можно отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов. Для этого нужно написать заявление в ПФР и в течение шести месяцев после возврата определиться, на что деньги будут потрачены. Такой возможностью можно воспользоваться только один раз.

Россиянам следует выдавать материнский капитал живыми деньгами, считает член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин . Сейчас маткапитал можно потратить на жильё, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов или формирование накопительной пенсии матери, однако депутат предлагает разрешить расходовать эти средства на любые нужды.

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«В Украине вообще до известных событий маткапитал выдавали живыми деньгами. Это и моя позиция. На фоне того, в какую пыль превращаются демографические показатели, абсолютно очевидно, что придираться к людям из-за бумажек не стоит», — заявил Шеин в разговоре с информационным агентством URA.RU.

По мнению парламентария, «нет ничего страшного в том», что люди потратят средства маткапитала на свои нужды и не будут об этом «жёстко отчитываться».

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб отметила, что уже сейчас предлагается разрешить использование материнского капитала для приобретения семейного автомобиля. Такая инициатива особенно актуальна для многодетных семей, считает она.

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«Люди хотят жить за городом, но для того, чтобы передвигаться, просто необходим личный транспорт», — объяснила Бессараб, добавив, что многодетные россияне часто покупают микроавтобусы, где могли бы разместиться все члены семьи.

На сегодняшний день материнский капитал получили более 11 млн российских семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова

По состоянию на 1 апреля 2021 года всего за время реализации программы материнский капитал получили 11,1 млн российских семей, — цитирует её ТАСС.

Вице-премьер отметила, что более 80% семей уже подали заявления, чтобы воспользоваться средствами маткапитала. При этом 7 млн семей направили помощь от государства на улучшение своих жилищных условий.