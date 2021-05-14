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В России выявили максимальное количество зараженных коронавирусом с 20 марта

Lenta.ru
57 минут назад
Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 9462. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.
В России выявили максимальное количество зараженных коронавирусом с 20 марта
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Таким образом, общее количество инфицированных в 85 регионах достигло 4 922 901 человек.
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