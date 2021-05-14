Кешбэк на детский отдых: у бизнеса остались вопросы к новой инициативе

На программу поддержки летнего детского отдыха будет направлено 5 млрд рублей, пообещал Михаил Мишустин . Чтобы получить кешбэк, путевку нужно будет оплатить картой «Мир», на нее в течение пяти дней будут возвращены деньги.

Запустить программу в Ростуризме рассчитывают до конца мая. А сам период получения кешбэка — до 15 сентября включительно. То есть частично возместить можно будет поездки, совершенные даже в первой половине сентября.

Ранее участники рынка были недовольны тем, что кешбэк объявили под самые майские праздники. Это создало значительные технические трудности для бизнеса и затормозило продажи первой смены в детских лагерях: родители ждут старта льготного периода.

Новые условия более привлекательны, но некоторые вопросы у бизнеса сохраняются, говорит председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края , руководитель компании «Резорт-Юг» Артем Гаврилов

«С суммой в 20 тысяч можно работать для привлечения к этой программе родителей. Это, конечно, отличная новость. По поводу 15 сентября — попробуем в сентябре компенсировать сложности, которые будут в первой смене. На юге России первая смена будет, к сожалению, не в таком массовом порядке, как нам бы хотелось. Мы сейчас, конечно, делаем и скидки, и программы. Нужно будет все-таки еще посовещаться с Ростуризмом, подумать, возможно ли сделать пролонгацию этой программы на каникулярные смены, в том числе в осенне-зимнем периоде. Работаем с тем, что есть, и спасибо за то, что в принципе на детский отдых обратили внимание впервые за очень долгое время».

Участвовать в программе могут только стационарные лагеря с круглосуточным пребыванием, внесенные в единый реестр организации детского отдыха и оздоровления. Но ни дневные школьные, ни палаточные лагеря, ни походы под эту программу не подпадают, а ведь это большая часть детей, которые выберут этим летом отдых в лагере, сетует начальник образовательного лагеря активного отдыха «Чарли» Алексей Илюхин . Большинство лагерей в этом сезоне подняли цены, добавляет он.

«Правительство направляет на программу 5 млрд рублей, и максимальная сумма по кешбэку может быть 20 тысяч рублей. Таким образом, под программу туристического кешбэка попадает 250 тысяч семей максимум. По отчетам 2019 года, услугой отдыха и оздоровления было охвачено несколько миллионов детей. Для того чтобы лагерь вошел в программу туристического кешбэка, ему надо установить отдельный терминал, заплатить дополнительную комиссию. По данным портала incamp.ru, лагеря, которые решили войти в программу туристического кешбэка, минимум на 10% увеличили стоимость путевки, для того чтобы компенсировать свои издержки подключения к программе. Кто-то увеличил больше».

Если изучить популярные агрегаторы, то стоимость путевки в детский лагерь в Подмосковье или в окрестностях Петербурга, а также в Краснодарском крае и Крыму в подавляющем большинстве случаев существенно больше 40 тысяч рублей. Например, лагерь «Семь футов» в Оленевке — 55 тысяч, «Мандарин» в Симферополе — 68 тысяч, а «Спортзания» в Сочи — 95 тысяч. Если прибавить дорогу на юг и обратно для детей из северных регионов, эта сумма вырастет еще на 15-20 тысяч рублей. Ее-то, по сути, и позволит вернуть кешбэк.

Ростуризм представил проект детского туристического кэшбэка на поездки, совершенные до 15 сентября 2021 года. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из проекта постановления ведомства, Ростуризм предлагает возмещать россиянам 50 процентов от стоимости детской путевки, но не более 20 тысяч рублей. При этом путевка должна быть оплачена картой «Мир». Возврат денежных средств будет произведен в течение пяти дней.

В пресс-службе Ростуризма ТАСС подтвердили, что получить кэшбэк можно будет на путевки с возвращением ребенка из детских лагерей до 15 сентября. Таким образом программа захватит «всю летнюю оздоровительную программу». В ведомстве рассчитывают, что программа стартует до конца мая. Правительство рассмотрит вопрос на заседании в четверг, 13 мая.

Президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь.

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"Детский отдых надо сделать максимально доступным и возвращать половину стоимости поездки детей в летний лагерь", - заявил глава государства во время своего выступления с Посланием Федеральному Собранию.

Президент также обратил внимание на необходимость помочь россиянам справиться с последствиями эпидемии коронавируса.

"Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус - сосуды и сердце. Особое внимание в ходе осмотров надо уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю правительству выработать дополнительные меры в этой сфере", - отметил Путин, предложив продлить по меньшей мере до конца года программу по возвращению 20% стоимости поездки при внутреннем туризме.

Нормативные акты, необходимые для запуска программы по частичному возврату стоимости путевок в детские лагеря, проходят финальные согласования, этой мерой поддержки уже в текущем году смогут воспользоваться почти 400 тыс. человек. Об этом сообщила координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

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"Мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться почти 400 тыс. человек. Правительство уже выделило на программу 5 млрд рублей. Необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование", - сказала Окунева, чьи слова приводятся на официальном сайте "Единой России".

Она напомнила, что с таким предложением партия выступила в марте этого года.

По словам депутата, Ростуризм уже подготовил необходимые документы.

"Единая Россия" находится в постоянном контакте с правительством по этому вопросу и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе", - рассказала Окунева.

В свою очередь председатель движения "Совет матерей России", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая заявила, что детский туристический кешбэк будет крайне востребован.

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