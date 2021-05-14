В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В России выявили 9,5 тыс. новых случаев коронавируса

Деловая газета "Взгляд"
14 минут назад
За минувшие сутки в России выявили 9462 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
9,5 тыс. новых случаев коронавируса выявили в РФ
Фото: ТАССТАСС
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «последние сутки в России выявлено 9462 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 17% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3818, Санкт-Петербурге – 739, Московской области – 648.
Всего в стране выявлено 4 922 901 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 537 634 человек, из них 9756 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 393 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 115 116 человека.
Накануне, 13 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8380. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1082.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общество,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители