Россиян предупредили об опасности при поездке в Сочи

На территории Сочи резко выросла солнечная активность, что может быть опасно для людей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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Особо опасный период начинается в 11:00 и продолжается примерно до 14:00. По словам эксперта, индекс ультрафиолетового излучения в городе достигает уже шести-семи единиц. Вильфанд советует отдыхающим и местным жителям надевать головные уборы, а также пользоваться солнцезащитными средствами в это время.

Также он порекомендовал находиться в тени в часы пика солнечной активности, а если индекс излучения поднимается выше восьми, пережидать в помещениях.