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Россиян предупредили об опасности при поездке в Сочи

Анастасия Кирсанова
14 мая 2021
На территории Сочи резко выросла солнечная активность, что может быть опасно для людей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Россиян предупредили об опасности при поездке в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Особо опасный период начинается в 11:00 и продолжается примерно до 14:00. По словам эксперта, индекс ультрафиолетового излучения в городе достигает уже шести-семи единиц. Вильфанд советует отдыхающим и местным жителям надевать головные уборы, а также пользоваться солнцезащитными средствами в это время.
Также он порекомендовал находиться в тени в часы пика солнечной активности, а если индекс излучения поднимается выше восьми, пережидать в помещениях.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Сочи могут ограничить въезд иногородних автомобилей. Это связано с большим количеством туристов, с которым «город перестаёт справляться».
Общество,Сочи,
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