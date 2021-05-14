Бегавшая в поисках потомства лиса попала на видео

Хищница искала своих лисят на юге Москвы

Видео возвращения зверей в свою среду обитания публикует telegram-канал «РИА Новости». Оказалось, они спрятались под верандой здания.

Помогали найти маленьких хищников и пожарные. Как сообщает столичный комплекс городского хозяйства, лисицу-маму поймали с помощью сачка. Чтобы безопасно извлечь лисят из-под веранды пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Благодаря ему удалось вскрыть пол и поднять настил веранды.