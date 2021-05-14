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Бегавшая в поисках потомства лиса попала на видео

Александр Кузьмин
45 минут назад
Хищница искала своих лисят на юге Москвы.
Видео возвращения зверей в свою среду обитания публикует telegram-канал «РИА Новости». Оказалось, они спрятались под верандой здания.
Помогали найти маленьких хищников и пожарные. Как сообщает столичный комплекс городского хозяйства, лисицу-маму поймали с помощью сачка. Чтобы безопасно извлечь лисят из-под веранды пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Благодаря ему удалось вскрыть пол и поднять настил веранды.
Найденных хищников вместе с их мамой передали департаменту природопользования и охраны окружающей среды. Позднее специалисты отвезли лис в ТиНАО.
Общество,Видео,РИА Новости,Москва,
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