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Умерла вдова актера Евгения Леонова

WomanHit.ruиещё 1
1 час назад
Скончалась на 86-м году жизни вдова актера Евгения Леонова — Ванда Леонова. Об этом сообщается на официальном сайте театра «Ленком».
Умерла вдова Евгения Леонова
Фото: lenkom.rulenkom.ru
Руководство театра выразило свои глубочайшие соболезнования сыну Леоновых Андрею, а также родным и близким. Также отмечается, что Ванда была одной из старейших сотрудниц театра и заслуженной работницей культуры.
«Отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию», — говорится в сообщении.
Причина смерти артистки неизвестна. Однако в феврале звезда была госпитализирована в больницу в нестабильном состоянии.
Напомним, Ванда и Евгений Леоновы познакомились в 1957 году во время гастролей, а спустя несколько месяцев поженились. Через два года у пары родился сын Андрей, который стал известен благодаря своей роли в сериале «Папины дочки». Евгений умер в 1994 году.
Общество,Евгений Леонов,
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