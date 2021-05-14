Умерла вдова Евгения Леонова

Скончалась на 86-м году жизни вдова актера Евгения Леонова
— Ванда Леонова. Об этом сообщается на официальном сайте театра «Ленком».
Руководство театра выразило свои глубочайшие соболезнования сыну Леоновых Андрею, а также родным и близким. Также отмечается, что Ванда была одной из старейших сотрудниц театра и заслуженной работницей культуры.
«Отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию», — говорится в сообщении.
Причина смерти артистки неизвестна. Однако в феврале звезда была госпитализирована в больницу в нестабильном состоянии.
Напомним, Ванда и Евгений Леоновы познакомились в 1957 году во время гастролей, а спустя несколько месяцев поженились. Через два года у пары родился сын Андрей, который стал известен благодаря своей роли в сериале «Папины дочки». Евгений умер в 1994 году.