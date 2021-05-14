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Ушла из жизни вдова актера Евгения Леонова

ТК «Звезда»иещё 5
1 час назад
В возрасте 85 лет ушла из жизни Ванда Леонова - вдова известного советского актера Евгения Леонова. Об этом 13 мая сообщили в театре «Ленком».
Умерла вдова актера Евгения Леонова
Фото: lenkom.rulenkom.ru
«Заслуженный работник культуры России, одна из старейших сотрудниц нашего театра. Отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей», - уточняется в сообщении на сайте театра.
В «Ленкоме» отметили, что коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность и энергию.
Руководство театра выражает соболезнования сыну Леоновой - артисту Андрею Леонову, а также родным и близким семьи.
Общество,СССР,Андрей Леонов,Евгений Леонов,Россия,
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