Сбор попавшей в реку Колву нефти займет три недели

Утечка нефти произошла на границе Коми с Ненецким автономным округом, источником стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения. ООО "Лукойл-Коми" остановило перекачку нефти по трубопроводу, из которого произошла утечка. К работам были привлечены силы специализированного профессионального аварийно-спасательного формирования "Природа", сотрудники "Лукойл-Коми", специализированные аварийно-спасательные отряды и спецтехника. С вечера 11 мая в Усинске действует режим ЧС. Прокуратура Коми организовала проверку. Следственные органы СК РФ
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").