Сбор попавшей в реку Колву нефти займет три недели

По его словам, основная сложность - это ледоход. Ледяные глыбы периодически покрывают почти всю поверхность реки. Работать в таких условиях очень сложно. Поэтому сборщики на катерах и лодках собирают нефть и вывозят для утилизации на берег. Предстоящий подъем уровня воды после ледохода еще более усложнит задачу.