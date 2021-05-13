Греция начнет принимать привитых "Спутником V"

Ранее Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд максимум четырех тысяч россиян в неделю. После этого, 15 мая, Греция планирует открыть границы для всех туристов. Россиянам будут открыты девять аэропортов страны — в Афинах, Салониках, Ираклионе, Ханье, Керрике, на Родосе, Косе, Миконосе и Санторине.