Греция начнет принимать привитых "Спутником V"

«В этом году мы будем принимать вакцины третьих стран, такие как «Спутник» и китайская вакцина, потому что они оказывают непосредственное влияние на туристические рынки», — заявил министр.
Ранее Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд максимум четырех тысяч россиян в неделю. После этого, 15 мая, Греция планирует открыть границы для всех туристов. Россиянам будут открыты девять аэропортов страны — в Афинах, Салониках, Ираклионе, Ханье, Керрике, на Родосе, Косе, Миконосе и Санторине.
С 10 мая в Европейском союзе начались испытания системы сертификатов вакцинации от COVID-19. Сертификат даст право на въезд в ЕС людям, привитым от коронавируса вакциной из числа одобренных европейским регулятором. На данный момент российский препарат «Спутник V» регистрацию в Евросоюзе не прошел.