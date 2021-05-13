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«Не в этом году, но то, что его отменят, я практически в этом уверен. ЕГЭ, как сама система, себя не оправдала и возвращение к традиционному формату, оно, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы ВУЗы, и в этом заинтересованы люди. Но поскольку систему принимали в течение 15 лет, процесс выхода из этой системы тоже займет достаточно долгое время», — подчеркнул Зайцев.

По словам спикера, вопросы по поводу несостоятельности и отмены ЕГЭ в России в комитете Госдумы по образованию и науке поднимаются постоянно. «Вся информация, которая к нам приходит, конечно, говорит о том, что ребята с 1 класса готовятся к ЕГЭ не столько уделяя время предметам, а именно у них с самого детства закладывается, что нужно сдать некий ЕГЭ и они к нему все время готовятся. То есть вопрос не в знаниях, а в получении высоких баллов», — добавил он.

Единый госэкзамен (ЕГЭ) в России стоит отменить и вернуться к традиционному русскому образованию. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой

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«Пока их учат правильно заполонять клеточки на экзаменах и проходить тесты с вариантами ответов, никакие интерактивные доски не исправят ситуацию и не помогут воспитать поколение, которому не страшно будет передать страну», — написал Толстой в своем telegram-канале.

Политик ответил на слова премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что современная школа это не только классы и парты, но и техническое оснащение с доступом в интернет. Толстой считает, что качество образования падает. По его словам, стоит думать не только о техническом оснащении, но и о возврате к традиционному образованию, «где содержание всегда было важнее формы, без ГИА, ЕГЭ и других аббревиатур».

Анзор Музаев. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в связи с цифровизацией изменится к 2030 году, однако вряд ли будет принято решение от него полностью отказаться, считает глава Рособрнадзора

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"Что касается ЕГЭ, хотим мы того или не хотим, конечно, в это десятилетие он будет приобретать другую форму. Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, все это связано с колоссальной цифровизацией, которая происходит сейчас не только в РФ, цифровая революция сейчас на самом пике", - заявил Музаев журналистам.

По его мнению, в ближайшие 5-10 лет, скорее всего, станет возможным объективно оценивать не только знания детей, но и их таланты, начиная с 4 класса.

Музаев отметил, что в настоящее время по поручению правительства прорабатываются различные модели оценки абитуриентов при их зачислении в вуз. Эта работа ведется Рособрнадзором с Минпросвещения, Минспорта Минкультуры и Росмолодежью. Как сообщил глава ведомства, обсуждается, что может быть создана "цифровая копилка" для каждого ребенка, куда будут заноситься его достижения. Такое портфолио в перспективе может стать основанием для зачисления в вуз.

"Полный отказ от ЕГЭ не будет возможен, потому что "копилка" московского и санкт-петербургского школьника будет более насыщенной, здесь много кружков, секций, школ олимпийского резерва, волонтерская работа поставлена на широкую ногу. Всего этого нет на селе. < > Поэтому, мне кажется, большая часть населения будет за то, чтобы ЕГЭ сохранить", - отметил Музаев.

Решение экспертов

Музаев считает, что решение о том, чтобы оставить в будущем ЕГЭ только для тех, кто планирует поступать в вузы, должно принять экспертное сообщество.

"Вопрос сложный, но мы всегда говорили, что, конечно, это должно экспертное сообщество решать", - заявил Музаев, отвечая на вопрос об обязательности ЕГЭ для получения аттестата в будущем.

Он также отметил, что прошлый год показал, что около 70 тыс. ребят не пошли сдавать ЕГЭ, хотя и заявились на сдачу экзаменов.

"В этом году, я думаю, цифра будет аналогичной", - добавил Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, прошлый год показал, что не всем нужен ЕГЭ для поступления в вуз. Так, в 2020 году около 10% выпускников приняли решение не сдавать ЕГЭ.

"Если в этом году такие же цифры будут < >, это как раз хорошая статистика для экспертного сообщества, которое будет обсуждать решение. У меня нет четкого "за" или четкого "против" этого подхода", - отметил Музаев.

Госдума готовит законопроект об отмене обязательной сдачи ОГЭ после девятого класса. Документ вынесут на рассмотрение весной 2021 года. Об этом газете «Известия» рассказал зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

Экзамен планируют оставить только для тех школьников, кто намерен переходить в колледжи и техникумы. Как уточнил Зайцев, в перспективе депутаты рассматривают полную отмену ОГЭ, а затем и отмену ЕГЭ. По его словам, эти экзамены не направлены на проверку реальных знаний учеников, а лишь на оценку навыков, полученных при подготовке.

«Мы уже пять лет боремся за отмену ОГЭ и ЕГЭ, так как подготовка к этим экзаменам и глубокие системные знания по предмету — это, увы, совершенно разные вещи», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, добавив, что экзамены дискредитировали себя за 10 лет проведения.

При этом бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов считает, что для школьников в любом случае должна существовать система проверки знаний единого образца, чтобы знания детей, оцененные одинаково, были эквивалентны. В Минпросвещения отметили, что в настоящее время серьезных причин для отмены ОГЭ нет, так как экзамен привычен и комфортен для педагогов, детей и их родителей, и они попросту не захотят его отмены. Это же подтвердили и в Рособрнадзоре.

Госдума в первом чтении отказалась принимать законопроект, позволяющий отказаться от сдачи ЕГЭ тем, кто не планирует получать высшее образование, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Инициатива, внесенная в Госдуму депутатами от «Справедливой России» , предполагала замену ЕГЭ на государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для школьников, которые не планируют поступать в вузы. ЕГЭ предлагалось оставить только для поступления в вузы, а проводить его предполагается отдельно от выпускных экзаменов.

Комитет Госдумы по образованию выступил против законопроекта. Россия не готова к отмене ЕГЭ в полном объеме, считают в комитете, принятие закона не сможет обеспечить единый поход к оценке знаний на всем образовательном пространстве страны.

Большинство парламентариев согласилось с позицией профильного комитета, инициатива была отклонена.

Заслуженный учитель России Александр Снегуров предположил, что прием вступительных экзаменов онлайн может стать началом отказа от Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

«Мы думали, что какой-то откат от него (ЕГЭ — прим. «Ленты.ру») происходит, но надо смотреть, как будет проходить данная компания поступления, и уже делать выводы — происходит отход от ЕГЭ или идет видоизменение его профиля», — предсказал специалист.

Снегуров отметил, что итог будет понятен лишь в следующем году — на данный момент выбранная форма тестирований в первую очередь является попыткой борьбы с пандемией.

В свою очередь заслуженный учитель, доцент департамента образовательных программа Высшей школы экономики Евгения Абелюк высказала опасение, что Россия долго не сможет отказаться от ЕГЭ.

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«Мне кажется, что в ближайшее время это не произойдет хотя бы потому, что огромные деньги потрачены на этот экзамен», — отметила она, добавив, что формат экзаменов регулярно совершенствуется.

Накануне был опубликован приказ Министерства науки и высшего образования России, в котором указано, что в текущем году российские вузы смогут принимать вступительные экзамены в дистанционном режиме. В документе также отмечается, что к такому формату решили прибегнуть, чтобы предотвратить угрозу распространения коронавирусной инфекции.