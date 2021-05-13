В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"ЕГЭ себя не оправдал": В Госдуме захотели отменить госэкзамен

Елена Прошина
1 час назад
В России могут отказаться от системы ЕГЭ. Об этом в беседе с URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Рамблер
«Не в этом году, но то, что его отменят, я практически в этом уверен. ЕГЭ, как сама система, себя не оправдала и возвращение к традиционному формату, оно, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы ВУЗы, и в этом заинтересованы люди. Но поскольку систему принимали в течение 15 лет, процесс выхода из этой системы тоже займет достаточно долгое время», — подчеркнул Зайцев.
По словам спикера, вопросы по поводу несостоятельности и отмены ЕГЭ в России в комитете Госдумы по образованию и науке поднимаются постоянно. «Вся информация, которая к нам приходит, конечно, говорит о том, что ребята с 1 класса готовятся к ЕГЭ не столько уделяя время предметам, а именно у них с самого детства закладывается, что нужно сдать некий ЕГЭ и они к нему все время готовятся. То есть вопрос не в знаниях, а в получении высоких баллов», — добавил он.

Заместитель Володина призвал отменить ЕГЭ в России

Единый госэкзамен (ЕГЭ) в России стоит отменить и вернуться к традиционному русскому образованию. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Рамблер
«Пока их учат правильно заполонять клеточки на экзаменах и проходить тесты с вариантами ответов, никакие интерактивные доски не исправят ситуацию и не помогут воспитать поколение, которому не страшно будет передать страну», — написал Толстой в своем telegram-канале.
Политик ответил на слова премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что современная школа это не только классы и парты, но и техническое оснащение с доступом в интернет. Толстой считает, что качество образования падает. По его словам, стоит думать не только о техническом оснащении, но и о возврате к традиционному образованию, «где содержание всегда было важнее формы, без ГИА, ЕГЭ и других аббревиатур».

Рособрнадзор оценил возможность отмены ЕГЭ к 2030 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в связи с цифровизацией изменится к 2030 году, однако вряд ли будет принято решение от него полностью отказаться, считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Рамблер
"Что касается ЕГЭ, хотим мы того или не хотим, конечно, в это десятилетие он будет приобретать другую форму. Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, все это связано с колоссальной цифровизацией, которая происходит сейчас не только в РФ, цифровая революция сейчас на самом пике", - заявил Музаев журналистам.
По его мнению, в ближайшие 5-10 лет, скорее всего, станет возможным объективно оценивать не только знания детей, но и их таланты, начиная с 4 класса.
Музаев отметил, что в настоящее время по поручению правительства прорабатываются различные модели оценки абитуриентов при их зачислении в вуз. Эта работа ведется Рособрнадзором с Минпросвещения, Минспорта, Минкультуры и Росмолодежью. Как сообщил глава ведомства, обсуждается, что может быть создана "цифровая копилка" для каждого ребенка, куда будут заноситься его достижения. Такое портфолио в перспективе может стать основанием для зачисления в вуз.
"Полный отказ от ЕГЭ не будет возможен, потому что "копилка" московского и санкт-петербургского школьника будет более насыщенной, здесь много кружков, секций, школ олимпийского резерва, волонтерская работа поставлена на широкую ногу. Всего этого нет на селе. < > Поэтому, мне кажется, большая часть населения будет за то, чтобы ЕГЭ сохранить", - отметил Музаев.

Решение экспертов

Музаев считает, что решение о том, чтобы оставить в будущем ЕГЭ только для тех, кто планирует поступать в вузы, должно принять экспертное сообщество.
"Вопрос сложный, но мы всегда говорили, что, конечно, это должно экспертное сообщество решать", - заявил Музаев, отвечая на вопрос об обязательности ЕГЭ для получения аттестата в будущем.
Он также отметил, что прошлый год показал, что около 70 тыс. ребят не пошли сдавать ЕГЭ, хотя и заявились на сдачу экзаменов.
"В этом году, я думаю, цифра будет аналогичной", - добавил Музаев.
По словам главы Рособрнадзора, прошлый год показал, что не всем нужен ЕГЭ для поступления в вуз. Так, в 2020 году около 10% выпускников приняли решение не сдавать ЕГЭ.
"Если в этом году такие же цифры будут < >, это как раз хорошая статистика для экспертного сообщества, которое будет обсуждать решение. У меня нет четкого "за" или четкого "против" этого подхода", - отметил Музаев.

В Госдуме захотели отменить ОГЭ

Госдума готовит законопроект об отмене обязательной сдачи ОГЭ после девятого класса. Документ вынесут на рассмотрение весной 2021 года. Об этом газете «Известия» рассказал зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев.
Экзамен планируют оставить только для тех школьников, кто намерен переходить в колледжи и техникумы. Как уточнил Зайцев, в перспективе депутаты рассматривают полную отмену ОГЭ, а затем и отмену ЕГЭ. По его словам, эти экзамены не направлены на проверку реальных знаний учеников, а лишь на оценку навыков, полученных при подготовке.
«Мы уже пять лет боремся за отмену ОГЭ и ЕГЭ, так как подготовка к этим экзаменам и глубокие системные знания по предмету — это, увы, совершенно разные вещи», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, добавив, что экзамены дискредитировали себя за 10 лет проведения.
При этом бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов считает, что для школьников в любом случае должна существовать система проверки знаний единого образца, чтобы знания детей, оцененные одинаково, были эквивалентны. В Минпросвещения отметили, что в настоящее время серьезных причин для отмены ОГЭ нет, так как экзамен привычен и комфортен для педагогов, детей и их родителей, и они попросту не захотят его отмены. Это же подтвердили и в Рособрнадзоре.

Госдума отказалась вводить альтернативу ЕГЭ

Госдума в первом чтении отказалась принимать законопроект, позволяющий отказаться от сдачи ЕГЭ тем, кто не планирует получать высшее образование, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.
Инициатива, внесенная в Госдуму депутатами от «Справедливой России», предполагала замену ЕГЭ на государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для школьников, которые не планируют поступать в вузы. ЕГЭ предлагалось оставить только для поступления в вузы, а проводить его предполагается отдельно от выпускных экзаменов.
Комитет Госдумы по образованию выступил против законопроекта. Россия не готова к отмене ЕГЭ в полном объеме, считают в комитете, принятие закона не сможет обеспечить единый поход к оценке знаний на всем образовательном пространстве страны.
Большинство парламентариев согласилось с позицией профильного комитета, инициатива была отклонена.

Заслуженный учитель России предсказал отмену ЕГЭ

Заслуженный учитель России Александр Снегуров предположил, что прием вступительных экзаменов онлайн может стать началом отказа от Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом он заявил в беседе с URA.RU.
«Мы думали, что какой-то откат от него (ЕГЭ — прим. «Ленты.ру») происходит, но надо смотреть, как будет проходить данная компания поступления, и уже делать выводы — происходит отход от ЕГЭ или идет видоизменение его профиля», — предсказал специалист.
Снегуров отметил, что итог будет понятен лишь в следующем году — на данный момент выбранная форма тестирований в первую очередь является попыткой борьбы с пандемией.
В свою очередь заслуженный учитель, доцент департамента образовательных программа Высшей школы экономики Евгения Абелюк высказала опасение, что Россия долго не сможет отказаться от ЕГЭ.
Рамблер
«Мне кажется, что в ближайшее время это не произойдет хотя бы потому, что огромные деньги потрачены на этот экзамен», — отметила она, добавив, что формат экзаменов регулярно совершенствуется.
Накануне был опубликован приказ Министерства науки и высшего образования России, в котором указано, что в текущем году российские вузы смогут принимать вступительные экзамены в дистанционном режиме. В документе также отмечается, что к такому формату решили прибегнуть, чтобы предотвратить угрозу распространения коронавирусной инфекции.
22 апреля Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году в России. Экзамены для старшеклассников пройдут с 31 мая по 17 июля.
Общество,Видео,Анзор Музаев,Ирина Волынец,Максим Зайцев,Виктор Болотов,Михаил Мишустин,Петр Толстой,Рособрнадзор,ВШЭ,Минспорта,Справедливая Россия,Минкультуры,Госдума,РИА Ura.ru,газета "Известия",Lenta.ru,ИА REGNUM,Россия,
87
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители