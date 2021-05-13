В Москве простились с оператором Вадимом Алисовым

В московском Доме кино 13 мая прошло прощание с кинооператором Вадимом Алисовым, пишет eg.ru. На церемонии прощания в Доме кино собрались родные Алисова, коллеги и актеры, снимавшиеся в его картинах.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Алисов работал над фильмами "Транссибирский экспресс", "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Забытая мелодия для флейты", "Ширли–мырли", "На Дерибасовской хорошая погода " и многими другими.

Последней работой Алисова стал сериал "Людмила Гурченко", который после ухода оператора доснимали другие специалисты.