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В Москве простились с оператором Вадимом Алисовым

Газета.Ru
1 час назад
В московском Доме кино 13 мая прошло прощание с кинооператором Вадимом Алисовым, пишет eg.ru. На церемонии прощания в Доме кино собрались родные Алисова, коллеги и актеры, снимавшиеся в его картинах.
В Москве простились с оператором Вадимом Алисовым
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В частности, гражданскую панихиду посетили Сергей Маховиков и Вера Алентова, которая выразила соболезнования от себя и супруга Владимира Меньшова. Вадима Алисова похоронят на Троекуровском кладбище.
Алисов работал над фильмами "Транссибирский экспресс", "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Забытая мелодия для флейты", "Ширли–мырли", "На Дерибасовской хорошая погода " и многими другими.
Последней работой Алисова стал сериал "Людмила Гурченко", который после ухода оператора доснимали другие специалисты.
9 мая 2021 года у 80-летнего Алисова оторвался тромб.
Общество,Сергей Маховиков,Вера Алентова,Владимир Меньшов,Экспресс-газета,Москва,
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