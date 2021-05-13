200 млн не доплатили медикам Камчатки за борьбу с COVID

Медикам Камчатского края недоплатили около 200 млн рублей за лечение больных с COVID-19. Врачи ранее не раз жаловались, что не видят обещанных надбавок, в дело вмешивалась прокуратура

Фото: РИА Новости РИА Новости

Доплаты работающим в «красной зоне» медикам Камчатки начали выплачивать в мае 2020 года.

Как сообщили в краевой Госинспекции труда, им полагаются как региональные, так и федеральные надбавки. Работающий с больными COVID-19 врач может рассчитывать на ежемесячную доплату к зарплате в 186 000 рублей, лаборант — в 65 000 рублей. Как выяснила трудовая инспекция, медикам платили с применением коэффициента 1,6, который действует для врачей по всей стране. Но по трудовым договорам работу врачей нужно было оплачивать с коэффициентом 1,8.

Кроме того, неверно рассчитывалось время работы с больными COVID-19. Госинспекция потребовала устранить нарушения и выплатить медработникам причитающиеся деньги. Но медучреждения отказались исполнять предписания и обжаловали решение ведомства.

Суды разных инстанций отказали им в исках. Проблемы с доплатами врачам на Камчатке были и раньше. В частности, в городе Елизово чиновники отказались заключать с медиками допсоглашения о работе в особых условиях пандемии и на этом основании не платили им надбавки.

В дело вмешалась прокуратура — летом 2020 года она заставила доплатить медработникам 3 млн рублей (в среднем по 60 000 рублей на человека).