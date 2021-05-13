Российские мусульмане отмечают Ураза-байрам

Российские мусульмане в этом году начали отмечать Ураза-байрам с заходом солнца в среду. Празднование будет продолжаться весь четверг, а в некоторых регионах, преимущественно на Северном Кавказе, выходные в честь праздника продлятся до трех дней.

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Коронавирус не помешал другой традиции - благотворительности. Накануне праздника, в соответствии с обычаем, малоимущим жителям оказали помощь за счет постившихся в Рамадан мусульман.

В Майкопе, помимо этого, устроили специальные программы для детей. Как пояснил ТАСС муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов, в исламе считается, что, радуя детей, каждый человек может приблизиться к Всевышнему.

В других регионах благотворительные акции продолжались весь Рамадан. Например, в Чечне фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ежедневно раздавал продовольственную и материальную помощь среди нуждающихся жителей республики, а также направлял ее обездоленным в Ираке, Мьянме и Сирии. В Ростовской области мусульмане собирали продуктовые корзины по заявкам независимо от вероисповедания нуждающихся.

О празднике

Ураза-байрам отмечает конец священного месяца Рамадан. Накануне праздника мусульмане совершают полное омовение и приводят в порядок дом, а на следующий день отправляются на молитву, которая начинается с восходом солнца. Перед Ураза-байрамом верующие раздают обязательную милостыню - закят аль-фитр - для помощи нуждающимся и искупления возможных ошибок, допущенных в Рамадан.

Кроме того, по традиции в этот день мусульмане накрывают праздничные столы, облачаются в новую одежду, навещают родных, друзей и соседей, дарят друг другу подарки, а также посещают кладбища, где молятся за умерших родственников. Дети традиционно ходят по домам, получая за поздравления орехи и сладости.