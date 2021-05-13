"Если женщина хочет сохранить свое дитя, в церкви ей обязательно помогут <...>. Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот - будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству", - сказал патриарх.

Обращение было опубликовано на официальном канале Русской православной церкви в YouTube.

В настоящее время РПЦ реализует более 4,5 тыс. церковных социальных учреждений, проектов и инициатив, сообщает пресс-служба Синодального отдела. Среди них свыше 350 сестричеств милосердия, 77 приютов для беременных и матерей с детьми, 218 центров гуманитарной помощи, более 60 приютов сестринского ухода за одинокими пожилыми людьми, более 400 проектов помощи людям с инвалидностью, более 200 структур помощи наркозависимым, более 90 православных приютов для бездомных.

Крупнейший благотворительный форум Русской православной церкви (РПЦ), организованный Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению, пройдет в Москве с 13 по 15 мая.

Архиерей обратился к женщинам, которые хотят сделать аборт по тем или иным причинам.

Он отметил, что Русская православная церковь способна воспитать и вырастить этих детей, а матери смогут их навещать.

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил радиостанции «Говорит Москва», что отказников принимают в церковных приютах.

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«Традиция принятия в церковь на воспитание детей, от которых отказались родители, насчитывает в христианском мире множество столетий. Мы все знаем из классической литературы, что неоднократно случалось, что родители, которые по каким-то причинам не в состоянии воспитывать ребёнка, отдавали их в церковные приюты. Церковь лишь напоминает, что такая традиция была, она является ценной. Это альтернатива совершению аборта либо, ни дай бог, просто отказу от ребёнка, скажем так, без передачи ребёнка не в любящие руки.



Что касается правовых и практических моментов передачи детей в церковные приюты, в церковные семьи для воспитания, то они будут прорабатываться. Самое главное, что мы должны вынести из слов святейшего патриарха, что никто не может оставаться безразличным к проблеме родителей, которые не могут сами воспитать ребёнка. Их нужно поддерживать, помогать, в крайних случаях брать этого ребёнка на воспитание. Это нравственный призыв, который адресован к любому верующему человеку».

Кипшидзе не уточнил, можно ли будет отдать ребёнка на воспитание в церковь на условиях анонимности.

«Для установления таких деталей ещё не наступило время, этот вопрос, я думаю, будет дополнительно обсуждаться».

На YouTube-канале РПЦ патриарх Кирилл поблагодарил всех, кто поддержал идею создания кризисных центров для женщин, попавших в трудную ситуацию. Он подчеркнул, что государство должно приложить все усилия для решения демографического вопроса.

РПЦ считает необходимым ограничить законом суррогатное материнство, чтобы прекратить использование российских суррогатных матерей для удовлетворения иностранного спроса, заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшизде.

«Мы затронули проблему суррогатного материнства и его регулирования в правовом поле с учетом немецкого опыта. Участники [российско-немецкого] круглого стола – ученые, эксперты, богословы из России и Германии... В России, к сожалению, очень либеральное законодательство в отношении суррогатного материнства, позволяющее этому институту существовать на коммерческой основе. Русская православная церковь занимает принципиальную позицию в диалоге с государством по этому вопросу. Мы считаем, что практика суррогатного материнства должна быть как минимум ограничена», – цитирует Кипшизде РИА «Новости».

В России не первый год продолжается острая общественная дискуссия о «о нравственной обоснованности ограничения суррогатного материнства», добавил он.

По его словам, законы в России позволяют использовать россиянок «как суррогатных матерей для удовлетворения спроса со стороны иностранцев», что «запрещено в большинстве стран западного мира». Его поддержали священники и эксперты, участники круглого стола из Германии.

«Суррогатное материнство однозначно отвергается в протестантизме... Суррогатная мать становится просто инструментом. И неясно, кто несет ответственность за ребенка», – сказала на круглом столе научный сотрудник Центра этики здоровья из Ганновера, магистр теологии Рут Денкхаус.

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«Здесь (в вопросе суррогатного материнства) позиции Русской православной церкви и Римско-католической церкви едины», – отметил настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов.

Он напомнил, что даже крещение детей от суррогатных матерей в РПЦ возможно только после покаяния родителей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что суррогатное материнство эксплуатирует женщин и подразумевает торговлю людьми, об этом он сказал на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации

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«Высоко оценивая стремление науки и здравоохранения решать насущные проблемы человека, не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран мира и доступная в России только обеспеченным людям (хочу это подчеркнуть) процедура, по сути, конечно, в каком-то смысле эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми», – приводит слова патриарха «Интерфакс».

По его словам, суррогатная мать – это та, которую эксплуатируют, однако она идет на это «не бесплатно, не из энтузиазма – она за это получает деньги и как бы продает своих детей».

Глава РПЦ заметил, что в основе проблемы, по его мнению, лежит социальное расслоение в обществе.

«Ни одна обеспеченная женщина не станет за деньги вынашивать и рожать детей для чужих людей. К этому выбору ее подталкивает социальная незащищенность. Бедность, желание обеспечить собственных детей, распространение коммерческого суррогатного материнства – это очевидное унижение достоинства российской женщины, самых незащищенных из них», – считает патриарх.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО. Он предложил пересмотреть запрет этого в Основах социальной концепции Русской православной церкви ради деторождения.