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Прилепин раскрыл сценарий нового Майдана в Киеве

Ura.Ru
37 минут назад
Писатель Захар Прилепин выразил надежду, что недовольные жители Украины скоро выйдут на второй майдан, в результате чего появится новое государство, союзное России. Заявление о предстоящем перевороте в Киеве он сделал в разговоре с URA.RU.
Прилепин раскрыл сценарий нового Майдана в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я надеюсь, что люди в Киеве выйдут рано или поздно на очередной майдан, в котором добровольцы из России, российские дипломатические и правозащитные службы примут деятельное участие — зримое и незримое, — заявил URA.RU Прилепин. — Вследствие чего придет избранная украинским народом украинская легитимная власть глубоко прорусского характера, которая с нами организует совместное союзное государство. Так это должно выглядеть. Детали, конечно же, будут решаться спонтанно, ситуативно и импровизационно».
Писатель не скрывает, что переворот на Украине является одной из глобальных целей партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», в которой он состоит. К этой задаче Прилепин с соратниками движется непрестанно «своими текстами, переписками, друзьями, участием в мирных и военных действиях».
«Этот майдан может произойти через месяц, через год, может произойти в любой момент, потому что, согласно социологии, на Украине до половины населения готовы ставить на пророссийские силы, — уверен публицист. — Огромное количество недовольных, огромное количество раздраженных. Являются крайне раздраженными даже собственные политические силы — прозападные, неонацистские, какие угодно. Безусловно, Украина — это место, где нам надо самым активным образом работать. И чем лучше вкладываемся, тем быстрее произойдет».
Захар Прилепин — известный российский писатель, в прошлом сотрудник нижегородского ОМОНа, принимал участие в боевых действиях в Чечне. В 2014 году осудил государственный переворот на Украине. Когда началась война в Донбассе, поехал добровольцем и почти два года служил в звании майора заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом в армии ДНР. В апреле 2021 года Прилепин объявил о том, что намерен сформировать новый добровольческий батальон для армии ДНР.
Общество,Захар Прилепин,РИА Ura.ru,Киев,Россия,Украина,
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