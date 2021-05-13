Прилепин раскрыл сценарий нового Майдана в Киеве

«Я надеюсь, что люди в Киеве выйдут рано или поздно на очередной майдан, в котором добровольцы из России, российские дипломатические и правозащитные службы примут деятельное участие — зримое и незримое, — заявил URA.RU Прилепин. — Вследствие чего придет избранная украинским народом украинская легитимная власть глубоко прорусского характера, которая с нами организует совместное союзное государство. Так это должно выглядеть. Детали, конечно же, будут решаться спонтанно, ситуативно и импровизационно».
«Этот майдан может произойти через месяц, через год, может произойти в любой момент, потому что, согласно социологии, на Украине до половины населения готовы ставить на пророссийские силы, — уверен публицист. — Огромное количество недовольных, огромное количество раздраженных. Являются крайне раздраженными даже собственные политические силы — прозападные, неонацистские, какие угодно. Безусловно, Украина — это место, где нам надо самым активным образом работать. И чем лучше вкладываемся, тем быстрее произойдет».