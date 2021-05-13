Прилепин раскрыл сценарий нового Майдана в Киеве

Писатель не скрывает, что переворот на Украине является одной из глобальных целей партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», в которой он состоит. К этой задаче Прилепин с соратниками движется непрестанно «своими текстами, переписками, друзьями, участием в мирных и военных действиях».