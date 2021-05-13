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Ида Галич подала иск к застройщику из-за квартиры в Москве

News.ru
1 час назад
Блогер Ида Галич подала в Гагаринский суд столицы иск к застройщику из-за несвоевременной передачи объекта долевого строительства в собственность, пишет StarHit.
Ида Галич подала иск к застройщику из-за квартиры в Москве
Фото:  vk.com/galichidaa vk.com/galichidaa
Иск поступил несколько недель назад. Галич пояснила, что речь идёт о квартире, для покупки которой она долгое время трудилась почти без выходных.
Сумма исковых требований — 490 тысяч рублей, плюс компенсация морального вреда, который оценён в 30 тысяч, — сообщили в пресс-службе суда.
Там также уточнили, что стороны обсудят данный вопрос 27 мая.
Галич очень гордится приобретённой недвижимостью. Так, недавно 31-летняя звезда выплатила ипотеку за 280-метровый особняк, за который заплатила около 20 млн рублей. Ещё не менее 10 млн рублей она потратила на роскошный ремонт, который в скором времени планирует завершить.
Ранее известный российский рэп-исполнитель Тимати заявил, что он не псих, чтобы забирать котов у своей бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой. Кроме того, девушке и их общему сыну также останется квартира в центре столицы.
Общество,Ида Галич,Анастасия Решетова,Тимати,StarHit,Москва,
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