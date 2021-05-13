Ида Галич подала иск к застройщику из-за квартиры в Москве

Блогер Ида Галич подала в Гагаринский суд столицы иск к застройщику из-за несвоевременной передачи объекта долевого строительства в собственность, пишет StarHit.

Фото: vk.com/galichidaa vk.com/galichidaa

Иск поступил несколько недель назад. Галич пояснила, что речь идёт о квартире, для покупки которой она долгое время трудилась почти без выходных.

Сумма исковых требований — 490 тысяч рублей, плюс компенсация морального вреда, который оценён в 30 тысяч, — сообщили в пресс-службе суда.

Там также уточнили, что стороны обсудят данный вопрос 27 мая.

Галич очень гордится приобретённой недвижимостью. Так, недавно 31-летняя звезда выплатила ипотеку за 280-метровый особняк, за который заплатила около 20 млн рублей. Ещё не менее 10 млн рублей она потратила на роскошный ремонт, который в скором времени планирует завершить.