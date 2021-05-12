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Волочкова показала шпагат в платье под дождем на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Балерина Анастасия Волочкова снова вызвала волну обсуждений среди подписчиков Instagram, опубликовав видео, на котором она высоко поднимает ногу, стоя под дождем в длинном струящемся платье.
Видео было сделано на Мальдивах, где Волочкова отдыхает со своим загадочным ухажером по имени Олег.
На записи Анастасия поднимает ногу в вертикальный шпагат в режиме замедленной съемки. При этом видно, как на платье балерины падают капли дождя.
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