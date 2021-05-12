Волочкова показала шпагат в платье под дождем на видео

Видео было сделано на Мальдивах, где Волочкова отдыхает со своим загадочным ухажером по имени Олег.

На записи Анастасия поднимает ногу в вертикальный шпагат в режиме замедленной съемки. При этом видно, как на платье балерины падают капли дождя.