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В московском вузе разгорелся секс-скандал со студенткой и преподавательницей

Lenta.ru
1 час назад
Студентка одного из московских вузов пожаловалась на преподавательницу, которая якобы домогалась ее и шантажировала неудачей при защите диплома. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В московском вузе разгорелся секс-скандал со студенткой
Фото: ТАССТАСС
По данным издания, 11 мая в заведении разгорелся скандал, из-за которого пришлось прервать лекцию на факультете рекламы и PR. 24-летняя студентка пришла к 47-летней преподавательнице на перемене, чтобы поговорить, но педагог вызвала охрану и полицию. Их доставили в отделение, где они написали заявления друг на друга.
Преподавательница заявила, что студентка преследует ее. Та, в свою очередь, сообщила, что педагог злоупотребила влиянием и навязала ей однополые сексуальные отношения, оказывая знаки внимания с октября 2019 года — присылала ей интимные фото, звонила и дарила дорогие подарки. На возражения и отказы женщина якобы пригрозила ей сложностями при защите диплома.
Отношения продолжались до августа 2020 года, после чего о них узнал ревнивый муж преподавательницы. Через некоторое время супруги помирились, и педагог прервала отношения со студенткой, но она хотела обсудить ситуацию.
Как пишет «Московский комсомолец», после посещения отделения полиции студентка и преподавательница продолжили выяснение отношений, к ним подключился муж педагога, угрожая девушке расправой. В ответ на это она вырвала из рук преподавателя сумку и убежала. Полиция проводит проверку по обоим заявлениям.
Общество,Московский комсомолец,
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