Бывший ученик школы 175 в Казани , устроивший стрельбу в учебном заведении, завел канал в Telegram за 20 минут до трагедии и только за 15 минут сделал его публичным. Об этом заявил в среду основатель мессенджера Павел Дуров

"Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник - сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку", - написал Дуров в своем официальном канале.

По его словам, модераторы заблокировали канал за призывы к насилию в течение часа после получения первых жалоб.

"Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией. Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики", - подчеркнул основатель Telegram.

В результате стрельбы в казанской гимназии 175 во вторник погибли 9 человек, еще 23 пострадали. Нападавший был задержан.

Администрация мессенджера Telegram заблокировала канал «Бог», владельцем которого мог быть 19-летний житель Казани, напавший на местную гимназию 175. В результате атаки погибли восемь человек, в том числе семь детей, более 20 получили ранения.

О блокировке Telegram-канала стрелка сообщил телеканал «360». По последним данным, такое решение объяснили нарушением правил мессенджера.

Ранее RT писал, что устроивший стрельбу в школе завёл собственный Telegram-канал «Бог» незадолго до происшествия. По данным Mash, канал появился 4 мая, первый пост в нём разместили спустя два дня. В одном из последних сообщений автор канала утверждал, что во вторник «убьет огромное количество биомусора», а затем покончит с собой.

"ВКонтакте" оперативно блокирует фейковые аккаунты, выдающие себя за устроившего стрельбу в школе 175 в Казани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе соцсети.

"Наша команда внимательно следит за ситуацией и навсегда блокирует аккаунты, которые появились сегодня и выдают себя за Ильназа Галявиева", - сообщили в пресс-службе соцсети.

В пресс-службе "Одноклассников" сообщили ТАСС, что соцсеть предложила всем пользователям, находящимся и/или проживающим в Казани, установить статус "Я в безопасности".

"Для этого мы разослали пользователям оповещения в соцсети. С помощью специального приложения можно поставить статус на страницу и тем самым оповестить близких, а также узнать телефон горячей линии, чтобы задать вопрос или получить поддержку", - сказали в пресс-службе.

В связи со стрельбой в школе Казани депутат Госдумы Антон Горелкин предложил новый способ предупреждения преступлений. Он заключается в отслеживании в социальных сетях слов-триггеров, которые могут указывать на преступные намерения пользователей. Об этом Горелкин написал в своем Telegram-канале.

Горелкин связал нападение на школу в Казани с интернетом, сославшись на слова стрелявшего Ильназа Галявиева, который сообщил на допросе о том, что готовился к атаке с помощью информации из сети.

«Очевидно, что необходимо создать систему, которая будет отслеживать преступные намерения и реагировать на фразы-триггеры в каналах, соцсетях, на сайтах. А потом с уже отфильтрованной из сети информацией смогут оперативно работать правоохранители и спецслужбы», — написал Горелкин.

Депутат считает, что подобная система поможет предотвращать аналогичные ЧП.

Одной из причин трагедии в Казани может быть анонимность сомнительных интернет-сообществ, влияющих на подростков и поощряющих насилие, экстремизм и суицидальные наклонности, сообщил 11 мая председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.