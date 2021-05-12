Бывший ученик школы 175 в Казани
, устроивший стрельбу в учебном заведении, завел канал в Telegram за 20 минут до трагедии и только за 15 минут сделал его публичным. Об этом заявил
в среду основатель мессенджера Павел Дуров
.
"Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник - сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку", - написал Дуров в своем официальном канале.
По его словам, модераторы заблокировали канал за призывы к насилию в течение часа после получения первых жалоб.
"Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией. Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики", - подчеркнул основатель Telegram.
В результате стрельбы в казанской гимназии 175 во вторник погибли 9 человек, еще 23 пострадали. Нападавший был задержан.
Администрация мессенджера Telegram заблокировала канал «Бог», владельцем которого мог быть 19-летний житель Казани, напавший на местную гимназию 175. В результате атаки погибли восемь человек, в том числе семь детей, более 20 получили ранения.
О блокировке Telegram-канала стрелка сообщил телеканал «360». По последним данным, такое решение объяснили нарушением правил мессенджера.
Ранее RT писал, что устроивший стрельбу в школе завёл собственный Telegram-канал «Бог» незадолго до происшествия. По данным Mash, канал появился 4 мая, первый пост в нём разместили спустя два дня. В одном из последних сообщений автор канала утверждал, что во вторник «убьет огромное количество биомусора», а затем покончит с собой.
"ВКонтакте" оперативно блокирует фейковые аккаунты, выдающие себя за устроившего стрельбу в школе 175 в Казани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе соцсети.
"Наша команда внимательно следит за ситуацией и навсегда блокирует аккаунты, которые появились сегодня и выдают себя за Ильназа Галявиева", - сообщили в пресс-службе соцсети.
В пресс-службе "Одноклассников" сообщили ТАСС, что соцсеть предложила всем пользователям, находящимся и/или проживающим в Казани, установить статус "Я в безопасности".
"Для этого мы разослали пользователям оповещения в соцсети. С помощью специального приложения можно поставить статус на страницу и тем самым оповестить близких, а также узнать телефон горячей линии, чтобы задать вопрос или получить поддержку", - сказали в пресс-службе.
В связи со стрельбой в школе Казани депутат Госдумы Антон Горелкин
предложил новый способ предупреждения преступлений. Он заключается в отслеживании в социальных сетях слов-триггеров, которые могут указывать на преступные намерения пользователей. Об этом Горелкин написал в своем Telegram-канале.
Горелкин связал нападение на школу в Казани с интернетом, сославшись на слова стрелявшего Ильназа Галявиева, который сообщил на допросе о том, что готовился к атаке с помощью информации из сети.
«Очевидно, что необходимо создать систему, которая будет отслеживать преступные намерения и реагировать на фразы-триггеры в каналах, соцсетях, на сайтах. А потом с уже отфильтрованной из сети информацией смогут оперативно работать правоохранители и спецслужбы», — написал Горелкин.
Депутат считает, что подобная система поможет предотвращать аналогичные ЧП.
Одной из причин трагедии в Казани может быть анонимность сомнительных интернет-сообществ, влияющих на подростков и поощряющих насилие, экстремизм и суицидальные наклонности, сообщил 11 мая председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
.
Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Новые технологии, доступный всем интернет принесли с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие серьезной угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики. Даже жизни», — напомнил председатель Госдумы.
«Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, чтобы подростки не попадали в сети разного рода интернет-сообществ, искажающих реальность, доводящих до насилия и суицида. Но принятых мер явно недостаточно. Трагедия в Казани подтверждает это», — отметил он.
«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — сообщил Вячеслав Володин.