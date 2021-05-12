Российские общественники предложили начислять бонусы клиентам, которые привились от коронавируса. По мнению авторов инициативы, это позволит ускорить темпы вакцинации населения, снизить риски третьей волны инфекции и ускорить открытие границ.

По мнению общественников, Минтранс должен рекомендовать компаниям начислять привившимся мили, бонусы или виртуальные деньги на сумму от 500 до 5000 рублей. Такую акцию уже готовится запустить S7, утверждает близкий к министерству источник газеты.

Зотов в беседе с изданием подчеркнул, что бонусная программа пойдёт на пользу самим транспортным компаниям, которые заинтересованы в восстановлении пассажиропотока. По мнению главы ООП, более активная вакцинация позволит вскоре отказаться от ограничений для работы транспорта.

В Минтрансе подтвердили, что получили обращение ООП. Сейчас оно находится на рассмотрении. В РЖД и Федеральной пассажирской компании , в свою очередь, заявили, что не видели письма Зотова, и отказались от дальнейших комментариев. Представитель BelkaCar отметил, что сведения о статусе вакцинации защищаются законом «О персональных данных». Это усложнит процесс реализации инициативы.

Предложение ООП вряд ли существенно повлияет на ситуацию с вакцинацией в России , заявил главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Фёдор Борисов . По его мнению, бонусные мили актуальны для небольшого числа часто летающих людей, а в условиях ограниченного авиасообщения бонусы дополнительно обременят перевозчиков.

Пока не понятно, за счет каких средств сформируют такие стимулы.

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«Необходимо увеличить темпы вакцинации населения. Использование различных стимулов мне представляется целесообразным», — заявил в беседе с RT заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, комментируя предложение простимулировать желание сделать прививку от коронавируса с помощью бонусов на транспорт.

Сейчас необходимо определить, за счет каких средств будут формироваться эти стимулы.

«Мы должны понимать способность местных и городских бюджетов взять это на себя», — добавил парламентарий.

Минтранс России предложил создать в аэропортах специальные коридоры для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Об этом пишет газета "Известия", в распоряжении которой оказалось письмо, направленное руководителям воздушных гаваней. В Роспотребнадзоре выступили против подобной инициативы. Вопрос требует проработки, и окончательных решений не принималось, подчеркнули в ведомстве.

аэропорту Внуково рассказали, что у них есть опыт создания различных коридоров для спортивных болельщиков, детских групп, вахтовых бригад. Воздушная гавань готова выделить для вакцинированных путешественников отдельные стойки регистрации, пункты досмотра, посадочные галереи и даже отдельный терминал.

Добавим, что еще в конце марта один из департаментов МИД РФ предложил Росавиации создать отдельные коридоры для пассажиров, прилетающих из Объединенных Арабских Эмиратов. Речь идет о туристах, сделавших прививку от коронавируса.

Москвичи старше 60 лет, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, получат подарочные карты номиналом в 1 тысячу рублей в рамках программы «Миллион призов». Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник напомнил, что несколько дней назад обратился к бизнес-сообществу Москвы с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы, которая могла бы способствовать стимулированию пожилых жителей столицы сделать прививку от коронавируса. К настоящему времени необходимая сумма уже собрана, что позволяет запустить акцию, отметил Собянин.

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«Начиная со вторника, 27 апреля 2021 года, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму», — заявил мэр.

Выдавать карты планируется в поликлиниках и других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод, горожанам будет необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. При этом те пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля или уже успели пройти полный курс вакцинации, также смогут получить поощрение, зарегистрировавшись на сайте.

Как пояснил Собянин, потратить баллы можно будет на оплату товаров и услуг в аптеках, кафе и магазинах, ставших партнерами акции.

Ранее в апреле сообщалось, что число москвичей, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V», превысило миллион. Как отмечал Собянин, среди вакцинировавшихся почти 45 процентов составляют москвичи старше 60 лет.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил варианты поощрений тех, кто согласился на вакцинацию от коронавируса. Об этом политик написал в своем Telegram-канале, комментируя инициативу Минздрава делать прививку всем, кто выписывается из больницы.

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Минздрав предлагает вакцинировать всех, кто выписывается из стационаров. Это правильная идея. И подобных вариантов может быть много. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за легкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной

Жириновский является сторонником массовой вакцинации. Сам политик сделал прививку от COVID-19 в сентябре 2020 года в рамках третьего этапа испытания вакцины «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Тогда в ЛДПР заявили, что политик вакцинировался «одним из первых в мире».

Свыше 24 млн россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса или уже полностью завершили ее. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин , выступая в среду с отчетом в Госдуме.

Он напомнил, что в конце 2020 года по всей стране началась добровольная бесплатная массовая вакцинация.

"Уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации", - сообщил глава кабмина.