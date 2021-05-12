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Мишустин: от COVID-19 привились 24 млн. россиян

runews24.ru
1 час назад
Сегодня, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, глава кабмина Михаил Мишустин рассказал о 24 млн. россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины. При этом он не уточнял, о какой вакцине идет речь.
24 млн россиян привились от COVID-19
Фото: kolok06.rnd.socinfokolok06.rnd.socinfo
В России на данный момент осуществляется вакцинация тремя препаратами: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
«Уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации. Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет», — отметил премьер-министр.
На сегодняшний день по числу привитого населения Россия находится на 12 месте в мире. Активнее всего прививаются почему-то жители крайнего Севера.
Общество,Михаил Мишустин,Госдума,
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