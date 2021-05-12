24 млн россиян привились от COVID-19

В России на данный момент осуществляется вакцинация тремя препаратами: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

На сегодняшний день по числу привитого населения Россия находится на 12 месте в мире. Активнее всего прививаются почему-то жители крайнего Севера.