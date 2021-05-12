24 млн россиян привились от COVID-19

Сегодня, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, глава кабмина Михаил Мишустин рассказал о 24 млн. россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины. При этом он не уточнял, о какой вакцине идет речь.
Фото: kolok06.rnd.socinfokolok06.rnd.socinfo
В России на данный момент осуществляется вакцинация тремя препаратами: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
«Уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации. Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет», — отметил премьер-министр.
На сегодняшний день по числу привитого населения Россия находится на 12 месте в мире. Активнее всего прививаются почему-то жители крайнего Севера.