В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Россиянам разъяснили требования для въезда на Кипр

Lenta.ru
1 час назад
В консульстве Республики Кипр в Санкт-Петербурге разъяснили требования для въезда россиян. Там уточнили, что для отдыха в стране гражданам Российской Федерации необходимо предоставить прививочный сертификат, распечатанный с сайта Госуслуг на английском языке с указанием номера заграничного паспорта. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Россиянам разъяснили требования для въезда на Кипр
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Отмечается, что сертификат о вакцинации должен быть загружен на специальную платформу при оформлении онлайн-пропуска (CyprusFlightPass) за 24 часа до вылета. В случае, если у туриста нет прививки от коронавируса, ему нужно пройти два ПЦР-теста на COVID-19. Первый необходимо сделать за 72 часа до вылета, а второй — по прилете в республику за счет собственных средств. Вакцинированных путешественников также могут подвергнуть ПЦР-тестированию при въезде в страну.
В консульстве заявили, что требование о наличии CyprusFlightPass обязательно как для привитых, так и для невакцинированных путешественников. Всем иностранцам необходимо иметь этот пропуск в цифровом или распечатанном виде для передвижения по стране.
С 10 мая власти Кипра изменили правила въезда для туристов. Согласно заявлению местного Минздрава, все привитые от коронавируса пассажиры, вне зависимости от их гражданства и страны, освобождаются от необходимости уходить на самоизоляцию, оставаться на карантине или проходить тесты на COVID-19. Подтверждением наличия прививки будет служить действительная карта вакцинации от коронавируса. Отмечается, что действие новых правил также распространяется на граждан России, привитых вакциной «Спутник V».
Общество,Минздрав РФ,Ассоциация туроператоров России,Санкт-Петербург,Россия,Кипр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители