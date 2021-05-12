Россиянам разъяснили требования для въезда на Кипр

Отмечается, что сертификат о вакцинации должен быть загружен на специальную платформу при оформлении онлайн-пропуска (CyprusFlightPass) за 24 часа до вылета. В случае, если у туриста нет прививки от коронавируса, ему нужно пройти два ПЦР-теста на COVID-19. Первый необходимо сделать за 72 часа до вылета, а второй — по прилете в республику за счет собственных средств. Вакцинированных путешественников также могут подвергнуть ПЦР-тестированию при въезде в страну.