Россиянам разъяснили требования для въезда на Кипр

С 10 мая власти Кипра изменили
правила въезда для туристов. Согласно заявлению местного Минздрава
, все привитые от коронавируса пассажиры, вне зависимости от их гражданства и страны, освобождаются от необходимости уходить на самоизоляцию, оставаться на карантине или проходить тесты на COVID-19. Подтверждением наличия прививки будет служить действительная карта вакцинации от коронавируса. Отмечается, что действие новых правил также распространяется на граждан России, привитых вакциной «Спутник V».