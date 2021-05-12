Светлана Светличная заговорила о смерти

Актриса Светлана Светличная после ухудшения состояния заговорила о смерти. В интервью «Собеседнику» она призналась, что у неё «очень серьёзная история» болезни и ей едва хватает сил вставать с постели.

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Это голова... голова, которую хотели скинуть. Вы знаете, я нездорова, меня кидает, нет сил из-за этой травмы. Поэтому солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет, — поделилась артистка.

Светличная отметила, что несмотря на предстоящий 81-й день рождения, настроение у неё не праздничное. По её словам, сейчас она уже ничего не загадывает.

Детям сказала, что надеюсь на них, что они не оставят меня и похоронят достойно. Если бы вы себя чувствовали так, как я себя ощущаю при каждом выходе из дома, — сказала она.

Актриса добавила, что ещё совсем недавно могла пробежать стометровку и станцевать, а сейчас все подобные желания исчезли.