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«Не загадываю ничего»: Светличная заговорила о смерти

News.ru
8 минут назад
Актриса Светлана Светличная после ухудшения состояния заговорила о смерти. В интервью «Собеседнику» она призналась, что у неё «очень серьёзная история» болезни и ей едва хватает сил вставать с постели.
Светлана Светличная заговорила о смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Это голова... голова, которую хотели скинуть. Вы знаете, я нездорова, меня кидает, нет сил из-за этой травмы. Поэтому солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет, — поделилась артистка.
Светличная отметила, что несмотря на предстоящий 81-й день рождения, настроение у неё не праздничное. По её словам, сейчас она уже ничего не загадывает.
Детям сказала, что надеюсь на них, что они не оставят меня и похоронят достойно. Если бы вы себя чувствовали так, как я себя ощущаю при каждом выходе из дома, — сказала она.
Актриса добавила, что ещё совсем недавно могла пробежать стометровку и станцевать, а сейчас все подобные желания исчезли.
Ранее в клинике, где Светличная проходила лечение, заявили, что артистка после госпитализации с подозрением на инсульт начала забывать своих знакомых.
Общество,Светлана Светличная,
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