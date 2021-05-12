Власти Татарстана заявили, что вахтёрша в казанской гимназии 175, где произошла страшная трагедия, выполняла функции охраны, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра образования региона Ильсура Хадиуллина

По его словам, «охрана в этой школе была». Чиновник пояснил, что есть две формы охраны — дневная и ночная. На каждую школу приходится по 2,8 ставки именно на ночную смену.

Что касается дневной охраны, охрана была в виде вахтёра. Самое главное — тревожная сигнализация, тревожная кнопка. Она успела нажать на эту кнопку, вызвала, и сработали все структуры, — добавил министр.

Утром 11 мая произошло нападение на школу 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев , ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.