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Когда это все закончится: за дачниками будут следить дроны

Елена Прошина
47 минут назад
Глава уральского отделения «Союза садоводов России» Надежда Локтионова предупредила, что следить за соблюдением правил пожарной безопасности на дачных участках будут дроны. Об этом сообщает «Царьград».
Когда это все закончится: за дачниками будут следить дроны
Фото: РамблерРамблер
Ранее «Рамблер» рассказал о нововведениях, которые ждут дачников в 2021 году. В частности, в России начали действовать новые правила пожарной безопасности.
Теперь костры во дворе частных домов разрешены как минимум в пяти метрах от самого здания и хозяйственных построек. Сжигать сухую траву и листву необходимо в яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической бочке с крышкой и без дырок объемом не более одного кубометра.
За нарушение правил будут штрафовать на две-три тысячи рублей, если ущерба не было, на пять тысяч - в случае пожар.
Локтионова добавила, что до конца мая в Свердловской области будет действовать противопожарный режим, поэтому на местных дачных участках сжигать ничего нельзя.
Она подчеркнула, что за участками начнут следить дроны и штрафы нарушителям будут выставлять автоматически, по примеру дорожных камер. По почте дачникам будут направлять квитанцию со снимком, сделанным дроном.
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