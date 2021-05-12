Когда это все закончится: за дачниками будут следить дроны

Глава уральского отделения «Союза садоводов России» Надежда Локтионова предупредила, что следить за соблюдением правил пожарной безопасности на дачных участках будут дроны. Об этом сообщает «Царьград».

Фото: Рамблер Рамблер

Ранее «Рамблер» рассказал о нововведениях, которые ждут дачников в 2021 году. В частности, в России начали действовать новые правила пожарной безопасности.

Теперь костры во дворе частных домов разрешены как минимум в пяти метрах от самого здания и хозяйственных построек. Сжигать сухую траву и листву необходимо в яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической бочке с крышкой и без дырок объемом не более одного кубометра.

За нарушение правил будут штрафовать на две-три тысячи рублей, если ущерба не было, на пять тысяч - в случае пожар.

Локтионова добавила, что до конца мая в Свердловской области будет действовать противопожарный режим, поэтому на местных дачных участках сжигать ничего нельзя.