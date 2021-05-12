«Кипящий» сельдью берег Охотского моря на Сахалине сняли на видео

В Макаровском районе Сахалина огромное количество сельди выбросило на берег из Охотского моря. Местные жители сняли видео, как гигантский косяк усыпал побережье недалеко от поселка Восточное на четыре километра в длину.
«Никогда не видел такого подхода. Я в шоке», – заявляет автор ролика.
Инцидент прокомментировал глава «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын. Он сообщил, что массовый выброс селедки связан с нерестовыми подходами сахалино-хоккайдского стада. Часть рыбы при этом выдавило на береговую линию.