Налог на убийство: кто заплатит за демонстрацию насилия

Марков считает, что для остановки волны убийств нужно уменьшить количество сообщений в СМИ о насилии.

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«По сути, молодым людям внушают, что убийство человека — это что-то нормальное. Давно предлагаю ввести специальный "налог на убийство" на ТВ-экране. Показал убийство — заплати деньги в бюджет, в зависимости от аудитории. В Сети тоже», — сказал Марков в эфире «Эха Москвы» (цитата по Ura.ru).

Также Марков призвал ужесточить цензуру в СМИ, а несогласных с инициативой — блокировать. Сокращать количество убийств в медиа необходимо «значительно» и «силой», заключил экс-парламентарий.

Схожую мысль ранее высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский . По его словам, партия уже «сто раз требовала» запретить информировать россиян о расстрелах в школах. «Это провоцирует подражателей, которым нравится, что это весь день обсуждают, их имя муссируют в новостях, вся страна только это и обсуждает», — написал политик, добавив, что тщеславие — главный мотив подобных нападений.

Нападение на школу

Утром 11 мая на гимназию 175 в Казани напал 19-летний Ильназ Галявиев , выпускник школы и бывший студент колледжа ТИСБИ. Очевидцы сообщали о взрыве и стрельбе. Погибли семь детей, учительница и сотрудница школы. Госпитализировали 20 человек, большинство из них — несовершеннолетние. Нападавшего удалось задержать.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух и более лиц. Семьям жертв пообещали выплатить по 1 млн рублей. Пострадавшие с серьёзными травмами получат по 400 000 рублей, с более лёгкими ранениями — по 200 000 рублей. В Татарстане 12 мая объявлено днём траура.

Представителям власти нужно обсудить вопрос о запрете анонимных публикаций в Интернете. Об этом заявил глава Государственной думы Вячеслав Володин в Telegram, комментируя массовый расстрел в школе в Казани.

Политик написал, что звучат предложения отказаться от анонимности в Интернете. По мнению сторонников такой идеи, это поможет снизить количество пропаганды насилия и экстремизма в Сети.

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Необходимо обсуждать, — заявил депутат.

Он рассказал, что парламентарии уже меняли законодательство, когда увидели опасность для детей в развитии новых технологий. Эти поправки должны были уберечь подростков от попадания «в сети разного рода интернет-сообществ, искажающих реальность, доводящих до насилия и суицида». Однако он признал, что принятых мер недостаточно.

Мир сильно изменился за последние несколько десятилетий. Новые технологии, доступный всем Интернет принесли с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие серьёзной угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики. Даже жизни, — добавил Володин.

Президент России Владимир Путин после стрельбы в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия. Об этом 11 мая передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова

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«Отдельное поручение [президентом РФ] было дано [главе Росгвардии Виктору Золотову] с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», — сообщил представитель Кремля.

По словам Пескова, иногда стрелковое вооружение, которое в некоторых странах используется как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.

«Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — отметил пресс-секретарь президента.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила повысить с 18 лет до 21 года возраст получения гражданами права на владение оружием, за исключением тех, кто отслужил в Вооруженных силах РФ.

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"Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах", - заявила она во вторник ТАСС, комментируя ЧП в Казани. "Помимо этого, как совершенно справедливо заметил президент, необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия", - указала омбудсмен.

Москалькова также считает необходимым возложить охрану несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. "Еще после трагедии в Керчи в 2016 году вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым мы просили возложить охрану детей и подростков в детских садах, школах и колледжах на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии", - сказала она.

"Эти меры назрели давно, решать их необходимо в самом экстренном порядке. Нельзя допустить повторения. Не только потомки, сама история не простит этого нам", - подчеркнула омбудсмен.

Москалькова выразила соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову , родственникам погибших. "Желаю выздоровления тем, кто тяжело пострадал, готова помочь, чем возможно, всем, кого коснулась черным крылом эта трагедия", - сказала она.

Член Совфеда Александр Башкин предложил усилить контроль за содержанием компьютерных игр, так как в них героизируется насилие, которое может приводить к таким трагедиям, как произошедшая во вторник в Казани, передает РИА «Новости».

По его мнению, в сфере интернета следует «усилить меры, ужесточить контроль», в частности, за компьютерными играми, которые воспевают насилие.

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«Возможно, подумать о распространении на них понятия «желательный и нежелательный контент», — сказал Башкин.

Он отметил, что к трагедиям, подобным произошедшей во вторник в Казани, зачастую приводит интернет-среда, в частности криминальная субкультура в сети, компьютерные игры.

Как указал сенатор, в таких играх «летают ошметки мяса», «брызги крови» и присутствует «сплошное насилие». Он считает, что это может быть «крайне опасно» для еще не сформировавшейся подростковой психики.

Кроме того, Башкин заявил, что необходимо усилить контроль за выдачей разрешений на оружие, его хранение и использование.

«Исключить оружие из гражданского оборота, как это хотелось бы, возможно, многим, нельзя, но здесь нам предстоит совершенствовать и совершенствовать законодательство», — сказал Башкин.

Не стоит освящать в СМИ стрельбу в школах, потому что это может спровоцировать еще больше подобных случаев. Такое мнение журналистам высказал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, отреагировав на массовое убийство в школе Казани.

«Прекратите давать информацию о расстрелах в школах. Это действует как подстрекательство < > Мы хотим, чтобы в каждом субъекте у нас раз в год расстреливали учеников?» — цитирует Жириновского telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

В связи со стрельбой в школе Казани депутат Госдумы Антон Горелкин предложил новый способ предупреждения преступлений. Он заключается в отслеживании в социальных сетях слов-триггеров, которые могут указывать на преступные намерения пользователей. Об этом Горелкин написал в своем Telegram-канале.

Горелкин связал нападение на школу в Казани с интернетом, сославшись на слова стрелявшего Ильназа Галявиева, который сообщил на допросе о том, что готовился к атаке с помощью информации из сети.

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«Очевидно, что необходимо создать систему, которая будет отслеживать преступные намерения и реагировать на фразы-триггеры в каналах, соцсетях, на сайтах. А потом с уже отфильтрованной из сети информацией смогут оперативно работать правоохранители и спецслужбы», — написал Горелкин.