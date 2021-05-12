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Правительство продлило туристический кешбэк до конца года

Национальная Служба Новостейиещё 1
48 минут назад
Правительство РФ продлило до конца года программу туристического кешбэка. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках правительственного часа в Госдуме.
Правительство продлило туристический кешбэк до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, воспользовались туристическим кешбэком почти 1 млн россиян на общую сумму в 4 млрд рублей.
В конце апреля Мишустин заявил, что на программу туристического кешбэка будет дополнительно выделено 4,7 миллиарда рублей.
Программа предусматривает возврат 20% затрат на туристические поездки внутри России. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, кешбэк серьезно стимулирует спрос на путешествия по стране, передает RT.
Общество,Правительство РФ,
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