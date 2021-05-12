В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пока вы спали: россияне массово отказываются от летнего отпуска

Елена Прошина
22 минуты назад
Пока вы спали: россияне массово отказываются от летнего отпуска
Фото: РамблерРамблер
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Треть россиян готова отказать от летнего отдыха

31% участников опроса сервиса «Зарплата.ру» заявили, что не будут брать отпуск этим летом. Основными причинами такого решения он назвали загруженность российских курортов и высокие цены на отдых, закрытые границы, высокий курс доллара, а также сложную ситуацию с заболеваемостью и недостаток средств, пишет РИА Новости.
При этом в исследовании отмечается, что число россиян, решивших отказаться от летнего отдыха, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В пандемийный 2020 год без отпуска летом решили обойтись более 50% жителей России.

Россияне назвали необходимый для счастья доход

Для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, жителям России в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в проведенном с 14 апреля по 10 мая исследовании сервиса SuperJob, результаты которого публикует РИА Новости.
Мужчины готовы чувствовать себя счастливыми за 192 тысячи рублей, а вот женщинам достаточно 155 тысяч рублей. Самая непритязательная категория – молодежь до 24 лет. Ей для счастья хватит 130 тысяч рублей в месяц. А людям старше 45 лет нужно уже 195 тысяч рублей. При этом больше всего денег для счастья нужно москвичам — 224 тысячи рублей.

Стало известно число выпущенных по Израилю ракет

С начала эскалации конфликта из сектора Газа по Израилю было выпущено около тысячи ракет. Об этом, по данным РИА Новости, заявил один из руководителей израильской армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
«Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора», - заявил он.

Савченко назвала «цену» украинцев за границей

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что выезжающие на заработки в Европу граждане Украины оцениваются «очень дешево», так как их не ценит даже собственная страна. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ситуация катастрофическая Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе ( ) Чем больше людей едут, тем больше понимают, что они назад не вернутся – на Украине они ничего не нашли», - пояснила Савченко, подчеркнув, что низко оцениваются также и украинские солдаты.

В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс с предложением ввести бонусы для привившихся от коронавируса жителей страны. Общественники считают, что всем крупнейшим перевозчикам необходимо поощрить вакцинировавшихся этим летом россиян бонусами в размере от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте, пишут «Известия».
В организации отметили, что речь идет не только о железнодорожных и авиаперевозчиках, но и о такси и каршеринге. По их словам, эта мера поможет более активной вакцинации населения, а также снизит «риски возникновения «третьей волны» коронавируса и ограничений для работы транспортного комплекса».
Общество,Йонатан Конрикус,Надежда Савченко,Минтранс РФ,Верховная Рада,ЦАХАЛ,газета "Известия",РИА Новости,
34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители