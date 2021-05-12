Пока вы спали: россияне массово отказываются от летнего отпуска

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31% участников опроса сервиса «Зарплата.ру» заявили, что не будут брать отпуск этим летом. Основными причинами такого решения он назвали загруженность российских курортов и высокие цены на отдых, закрытые границы, высокий курс доллара, а также сложную ситуацию с заболеваемостью и недостаток средств, пишет РИА Новости.

При этом в исследовании отмечается, что число россиян, решивших отказаться от летнего отдыха, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В пандемийный 2020 год без отпуска летом решили обойтись более 50% жителей России.

Для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, жителям России в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в проведенном с 14 апреля по 10 мая исследовании сервиса SuperJob, результаты которого публикует РИА Новости.

Мужчины готовы чувствовать себя счастливыми за 192 тысячи рублей, а вот женщинам достаточно 155 тысяч рублей. Самая непритязательная категория – молодежь до 24 лет. Ей для счастья хватит 130 тысяч рублей в месяц. А людям старше 45 лет нужно уже 195 тысяч рублей. При этом больше всего денег для счастья нужно москвичам — 224 тысячи рублей.

С начала эскалации конфликта из сектора Газа по Израилю было выпущено около тысячи ракет. Об этом, по данным РИА Новости, заявил один из руководителей израильской армейской пресс-службы Йонатан Конрикус

«Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора», - заявил он.

«Ситуация катастрофическая Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе ( ) Чем больше людей едут, тем больше понимают, что они назад не вернутся – на Украине они ничего не нашли», - пояснила Савченко, подчеркнув, что низко оцениваются также и украинские солдаты.

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс с предложением ввести бонусы для привившихся от коронавируса жителей страны. Общественники считают, что всем крупнейшим перевозчикам необходимо поощрить вакцинировавшихся этим летом россиян бонусами в размере от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте, пишут «Известия».