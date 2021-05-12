Пока вы спали: россияне массово отказываются от летнего отпуска

«Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора», - заявил он.
«Ситуация катастрофическая Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе ( ) Чем больше людей едут, тем больше понимают, что они назад не вернутся – на Украине они ничего не нашли», - пояснила Савченко, подчеркнув, что низко оцениваются также и украинские солдаты.