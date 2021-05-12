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Продюсер Фадеев призвал вернуть в России смертную казнь

Ura.Ru
53 минуты назад
Продюсер и композитор, уроженец Кургана Максим Фадеев считает, что в России нужно вернуть смертную казнь для убийц и маньяков. Так он отреагировал на своей странице в соцсети Instagram на стрельбу в казанской школе, где погибло девять человек.
«Когда начнут умирать те, кто виновен, а не наоборот? < > Казнь, только казнь приведет к пониманию того, что за поступки надо будет ответить головой. Я считаю, что нужно вернуть смертную казнь», — написал Фадеев.
Также он считает, что привлекать к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе за убийства, нужно с 13 лет.
Некоторые подписчики Фадеева согласились с его точкой зрения. «Прав! В каждом слове правда!» — прокомментировала пользователь dryginavalentina. «Порой, я тоже думаю, что смертная казнь нужна», — написала ekaterinaputyakova. Впрочем, не все комментаторы поддерживают мнение продюсера. «Одной смертной казнью не решить проблемы», — заявила пользователь green_aramat, предположив, что так могут пострадать невиновные. Некоторые подписчики предложили больше внимания уделять психологическому здоровью и воспитанию детей.
Выпускник гимназии 175 Казани Ильназ Галявиев устроил массовое убийство 11 мая. На допросе он рассказал, что планировал это преступление. Он проник в здание школы и устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 105 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде смертной казни. Однако в России действует мораторий на казнь, поэтому стрелку грозит пожизненное заключение.
Общество,Видео,Ильназ Галявиев,Максим Фадеев,Россия,
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