Также он считает, что привлекать к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе за убийства, нужно с 13 лет.

Некоторые подписчики Фадеева согласились с его точкой зрения. «Прав! В каждом слове правда!» — прокомментировала пользователь dryginavalentina. «Порой, я тоже думаю, что смертная казнь нужна», — написала ekaterinaputyakova. Впрочем, не все комментаторы поддерживают мнение продюсера. «Одной смертной казнью не решить проблемы», — заявила пользователь green_aramat, предположив, что так могут пострадать невиновные. Некоторые подписчики предложили больше внимания уделять психологическому здоровью и воспитанию детей.