Врач рассказал об опасности долгих автопутешествий

Статичное положение тела на протяжении долгого времени во время автомобильных путешествий может спровоцировать варикозную болезнь ног. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал хирург-флеболог кандидат медицинских наук Александр Бойков

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pres Konstantin Kokoshkin/Global Look Pres

По словам Бойкова, во время поездки водитель долгое время находится за рулём в статичном положении, в связи с чем возникает застой в венах нижних конечностей.

Если у человека есть проблемы с венозным оттоком, будь то хроническая венозная недостаточность, лимфостаз, проблемы с внутрибрюшным давлением, всё это грозит тем, что человек может приобрести такое заболевание, как варикозная болезнь нижних конечностей, — предупредил врач.

Чтобы избежать проблем с венами, эксперт рекомендует использовать компрессионный трикотаж, обеспечивающий адекватный отток крови. Также помогают специальные накладки на сиденья.

Что касается пассажиров, то им Александр Бойков рекомендует во время поездок снимать обувь — это поможет убрать дополнительное давление на ткани.

Кроме того, медик рекомендует совершать остановки во время путешествия. При этом одним из сигналов того, что пора остановиться и размяться, является появление так называемых червячков под кожей, ощущения тяжести в ногах, свидетельствующего о дефиците кислорода в нижних конечностях. Перерывы и разминку необходимо делать каждые 2–3 часа.

Но всё индивидуально, зависит от возраста, патологий, связано с режимом передвижения. Если вы передвигаетесь, когда уже достаточно жарко, вы потеете, происходит обезвоживание, нарушается водно-электролитный обмен, венозный отток, кровь сгущается, соответственно, надо делать чаще остановки, разминки, — пояснил врач.

При прохладной погоде можно делать меньше перерывов, отметил Бойков.