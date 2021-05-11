Вассерман призвал власти раздать россиянам деньги

Базовый доход — сумма денег, гарантированная ежемесячно каждому гражданину его государством. По мнению Вассермана, такая мера поддержки населения является инструментом справедливого социального государства. Ее главный позитивный эффект — быстрый подъем экономики, поскольку она любит финансовые вливания.

Вассерман отметил, что страна должна подготовиться к выплате безусловного базового дохода. Чтобы экономический рост был долгосрочным, необходимо опереться на внутреннее производство, а «не заваливать страну импортной продукцией». Для этого необходимо развернуть собственные высокотехнологические производства. Также, по словам Вассермана, нужно добиться баланса бюджетных доходов и расходов системы социального обеспечения и провести трансформации в экономической и социальной сферах.