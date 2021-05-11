Греция и Россия согласуют дату возобновления авиасообщения на следующей неделе. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы греческого МИД по итогам видеоконференции, которую провели сопредседатели смешанной межправительственной российско-греческой комиссии - первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев

Согласно сообщению МИД, "общее намерение Греции и России, во-первых, ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а, во-вторых, согласовать дату начала полетов между двумя странами" выразили обе стороны. Туристическая отрасль Греции возобновляет работу 15 мая.

"Как отметил Варвициотис, авиакомпании считают повышенным интерес к поездкам российских граждан в летнее время по греческим направлениям. По этой причине два министра согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных", - отметили в МИД.

Варвициотис подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Греции благополучна, а от коронавируса ежедневно вакцинируется порядка 1% населения республики.

В видеоконференции также приняли участие заместитель министра инфраструктуры и транспорта Иоаннис Кефалояннис, генеральный секретарь по международным экономическим отношениям Иоаннис Смирлис, генеральный секретарь по политике и развитию туризма Вики Лоизу, руководитель Управления гражданской авиации Йоргос Дрицакос и член комитета экспертов министерства здравоохранения Гикас Майоркинис.

Греция продлила ограничения для въезда российских туристов. Теперь они действуют до 14 мая. До истечения срока новых ограничений в страну могут въезжать только четыре тысячи человек в неделю. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в пятницу в правительственном вестнике, передаёт ТАСС.

Приезжающие в страну россияне смогут избежать недельного карантина, если предъявят одновременно отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и свидетельство о вакцинации на английском языке при условии прохождения 14 дней с момента ее завершения.

Отмечается, что прибыть в страну россияне смогут только воздушным путём. При этом рейсы из России примут только в авиагаванях Афин, Ираклиона и Ханьи остров Крит ), островов Керкира (Корфу), Родоса, Коса, Миконоса, Санторини. Прибывающие обязаны иметь при себе справку (сертификат) с вышеуказанным диагнозом на английском языке, который включает имя и фамилию, а также номер паспорта. Документ вместе с отрицательным тестом на коронавирус нужно будет предъявить в аэропорту.

Прибывающие должны обязательно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру, считается необходимым проездным документом.

Изначальное ограничение, когда в Грецию могли въезжать только 500 россиян в неделю, было установлено ещё в прошлом году с 7 по 21 сентября. Позднее оно неоднократно продлевалось. Только 21 марта эту квоту расширили до 4 тысяч человек.

Греция с 14 мая отменит ограничения на въезд иностранных туристов, включая российских, на карантин их помещать не станут, санитарные протоколы в гостиницах почти не будут отличаться от прошлогодних, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.

Он сослался на телеконференцию туроператоров и отельеров Крита с министрами туризма Харисом Теохарисом и защиты граждан Михалисом Хрисохоидисом , состоявшуюся 8 мая.

Официальный представитель правительства Аристотелия Пелони в понедельник подтвердила, что 14 мая откроется туризм, в конце недели представят санитарные протоколы и подробности.

МИД Греции сообщил в понедельник, что сопредседатели российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству — первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев — во вторник обсудят возобновление авиасообщения. Россия пока не дала разрешение на возобновление регулярных и чартерных рейсов. При этом Греция пока сохраняет ограничения на въезд российских граждан — до 4 тысяч в неделю.

АВИАСООБЩЕНИЕ

"Мы все замерли в ожидании завтрашнего дня. Надеемся, что завтра будет объявление. Греция 14 мая открывается, и есть заявления как министра туризма, так и премьер-министра, что Греция будет открыта без ограничений, откроются все воздушные гавани и не только. Карантин отменяется. Можно будет заезжать либо с отрицательным ПЦР-тестом, либо с полной вакцинацией, либо с антителами (после перенесенного коронавируса – ред.), хотя по антителам, думаю, еще будут вопросы, на 100% еще не определились", — сказал Харитидис.

"Но, с другой стороны, с российской стороны пока еще разрешения на полеты нет. Мы ждем, что будут сняты все ограничения, будут разрешены чартерные рейсы и регулярные рейсы, а не как сейчас грузопассажирские рейсы. На грузопассажирских рейсах нельзя заниматься туризмом", — сказал глава компании.

Он отметил, что в субботу на телеконференции с министрами туризма и защиты граждан туроператоры просили поменять НОТАМ, ограничивающий прием россиян, поскольку решение российской стороны ожидается 11 мая.

"Исходя из сегодняшнего НОТАМ, есть ограничение в 4 тысячи человек в неделю и не все воздушные гавани открыты. Теохарис сказал, что греческая сторона все сделала, направила письмо в правительство Российской Федерации , в котором ставит в известность, что ограничения будут сняты и что будет действовать с 14 мая", — сказал туроператор.

По его словам, министр защиты граждан Хрисохоидис рассказал, что направят дополнительно полицейских в аэропорты, чтобы быстрее проходили контроль граждане третьих стран, в основном России, Израиля и Великобритании, очередей не будет.

ПРОТОКОЛЫ

Санитарные протоколы по туризму не будут сильно отличаться от прошлогодних, сообщил туроператор.

"Почти все будет по протоколам прошлого года. Теперь мы ждем изменений. Во-первых, сейчас рестораны и бары работают до 23 часов. Говорят, что так же будет в отелях. Скорее всего, после 14 мая ограничения по времени будут сняты или будет продлена работа как минимум до 12 часов ночи. В отелях разрешили музыку, пока только диджеи, не живую музыку, но ее тоже, скорее всего, разрешат", — рассказал Харитидис.

По его словам, загрузку автобусов поднимут до 80% с 65%. В такси пока действует ограничение в 50%, и неизвестно, будут ли изменения.

"Масочный режим будет действовать в местах общественного пользования, как и везде. СМС с уведомлением о выходе из дома должны с 14 мая убрать, можно будет выходить свободно. Карантина не будет", — сказал Харитидис.

По его словам, на пляже маска не потребуется. Питание будет организовано так же, как и в прошлом году. "Буфеты, шведский стол будут работать. Не сам будешь брать еду, а сотрудники за плексигласом будут накладывать еду. Как и в прошлом году", — заметил Харитидис.

С 14 мая откроются музеи, археологические памятники уже работают, и туроператорам разрешили проводить экскурсии, сказал он.

Что касается ковид-отелей, то они останутся.

"Власти обещают, что уберут ПЦР-тест и заменят его на экспресс-тест. Это будет не сразу, может, в конце месяца или в начале июня. Об этом тоже будет объявлено. Нет возможности делать такое количество ПЦР-тестов. Многие страны просят, чтобы туристы возвращались с ПЦР-тестом, а Греция не в состоянии такое количество делать. Греция сейчас будет заменять ПЦР-тест на экспресс-тест и просить, чтобы другие страны также не требовали ПЦР-тест", — рассказал Харитидис.

Он сообщил, что туркомпании и крупные отели уже готовы принимать туристов, набрали персонал, гидов.

"Главное, чтобы теперь открыли границы и турист поехал", — сказал глава компании.

Примерно 20 процентов опрошенных сервисом OneTwoTrip россиян больше всего желают открытия Италии, сообщает ТАСС.

Около 10 процентов надеются на возобновление путешествий в такую страну, как Таиланд, восемь процентов — в Испанию, пять процентов — во Францию, три процента — во Вьетнам, 2,5 — в Индонезию, два процента — в Португалию, по 1,8 процента — в Германию и Японию, по 1,6 — в Чехию и Финляндию, по одному проценту — в Индию и Китай.

7,7 процента ожидают возобновления чартеров и увеличения числа рейсов в Турцию, 3,6 — в Египет. Столько же опрошенных выразили желание по увеличению числа квот для посещения Греции.