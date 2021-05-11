Соловьев раскритиковал Собчак за слова о параде Победы

«Зачем же ты, создание недостойное, пошла на репетицию парада, который ты не поддерживаешь? Хайпануть? Чего ты туда полезла?» — возмутился Соловьев.
«Тебе можно все, потому что потом ты падешь на колени, будешь рыдать, раскаиваться, пошлешь там маму (сенатора Людмилу Нарусову — прим. «Ленты.ру») И будут отмаливать и уговаривать, чтобы [тебя] взяли на очередной канал, где ты загадишь очередное шоу», — добавил журналист.
«В Израиле это разделено. И там День Победы, 9 мая... внесен как религиозный праздник. И отдельно — День Катастрофы. Отдельно!» — заключил журналист.