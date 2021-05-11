Вахтёршу школы в Казани наградят за сопротивление стрелку

Утром 11 мая произошло нападение на школу 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.