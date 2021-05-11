Матвиенко призвала к мерам по недопущению трагедий в школах

"Необходимо мобилизовать все силы и возможности родительской общественности, государственных органов и специальных служб для того, чтобы принять строгие меры по недопущению подобных трагедий", - говорится в телеграмме.
"Вместе с вами скорблю по погибшим, переживаю за здоровье тех, кто получил травмы и ранения. Особенно горько, что нападению подверглись дети. К большому сожалению, общество часто сталкивается с агрессией, направленной на учащихся образовательных учреждений, их педагогов и наставников. Преступники не задумываются о последствиях своих жестоких действий, обрывая жизни детей и подростков, причиняя боль их семьям. Каждый раз это становится тяжелейшим испытанием и нашей общей бедой", - написала спикер Совфеда.