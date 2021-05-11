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Матвиенко призвала предпринять строгие меры для недопущения трагедий, как в Казани

ТАССиещё 1
1 час назад
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала мобилизовать силы родительского сообщества, органов власти и спецслужб для принятия мер по недопущению повторения трагедий, подобных той, что произошла в Казани. Об этом говорится в телеграмме, направленной спикером Совфеда президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.
Матвиенко призвала к мерам по недопущению трагедий в школах
Фото: ТАССТАСС
"Необходимо мобилизовать все силы и возможности родительской общественности, государственных органов и специальных служб для того, чтобы принять строгие меры по недопущению подобных трагедий", - говорится в телеграмме.
Матвиенко выразила соболезнования всем, кто потерял в этой трагедии близких, и пожелала им мужества и душевных сил пережить страшную утрату. Пострадавшим она пожелала скорейшего выздоровления.
"Вместе с вами скорблю по погибшим, переживаю за здоровье тех, кто получил травмы и ранения. Особенно горько, что нападению подверглись дети. К большому сожалению, общество часто сталкивается с агрессией, направленной на учащихся образовательных учреждений, их педагогов и наставников. Преступники не задумываются о последствиях своих жестоких действий, обрывая жизни детей и подростков, причиняя боль их семьям. Каждый раз это становится тяжелейшим испытанием и нашей общей бедой", - написала спикер Совфеда.
Общество,Валентина Матвиенко,Рустам Минниханов,Совет Федерации,Республика Татарстан,Казань,
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