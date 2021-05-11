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Названа причина вооруженного нападения на школу в Казани

Lenta.ru
35 минут назад
Причиной вооруженного нападения на школу в Казани, совершенного 19-летним бывшим учеником Ильназом Галявиевым, могла быть месть. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
В результате ЧП погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек.
Общество,Казань,
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