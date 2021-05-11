Блогер Ивангай выступил с новыми обвинениями в адрес Дудя

Ивангай посчитал, что поступок интервьюера свидетельствует либо о отсутствии профессионализма, либо служит признаком того, что журналист — «ссыкло». В ответ блогер стал получать негативные комментарии о неоправданности подобной реакции на действия Дудя.

В связи с этим Ивангай написал, что лишь занимается «поиском истины». По его мнению, высмеивание его постов россиянами связано с тем, что «российская государственность строилась изо лжи и страха» и что его публикации противоречат этому.