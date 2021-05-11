Блогер Ивангай выступил с новыми обвинениями в адрес Дудя

Ранее Рудской обвинил
Дудя в трусости и цензуре. По его словам, Дудь вырезал из интервью фрагмент, где Ивангай сообщил о том, что его родственники страдали от голодомора и репрессий НКВД в советское время. Дудь ответил
на обвинения. Он объяснил, что в ролике важно «не измучить зрителя». По словам блогера, если что-то гостем «высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и слушать», то нормально вырезать такие фрагменты при монтаже. Журналист также опубликовал полную версию интервью без монтажа.