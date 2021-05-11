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Блогер Ивангай выступил с новыми обвинениями в адрес Дудя

Lenta.ru
1 час назад
Певец и блогер Иван Рудской, известный под псевдонимом Ивангай, снова выступил с обвинениями в адрес журналиста Юрия Дудя в трусости и цензуре. В этот раз он пожаловался в Twitter на то, что интервьюер настоял на съемках в ночное время.
Блогер Ивангай выступил с новыми обвинениями в адрес Дудя
Фото: вДудь / YouTubeвДудь / YouTube
«Сидячее интервью специально записывалось в полночь не смотря на то, что я просил писаться утром. Но Дудю вдруг "понадобилось утром уже улетать"», — рассказал Рудской. По его словам, на дневных кадрах он, в отличие от снятых ночью, визуально не вымотанный и не усталый.
Ивангай посчитал, что поступок интервьюера свидетельствует либо о отсутствии профессионализма, либо служит признаком того, что журналист — «ссыкло». В ответ блогер стал получать негативные комментарии о неоправданности подобной реакции на действия Дудя.
В связи с этим Ивангай написал, что лишь занимается «поиском истины». По его мнению, высмеивание его постов россиянами связано с тем, что «российская государственность строилась изо лжи и страха» и что его публикации противоречат этому.
Ранее Рудской обвинил Дудя в трусости и цензуре. По его словам, Дудь вырезал из интервью фрагмент, где Ивангай сообщил о том, что его родственники страдали от голодомора и репрессий НКВД в советское время. Дудь ответил на обвинения. Он объяснил, что в ролике важно «не измучить зрителя». По словам блогера, если что-то гостем «высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и слушать», то нормально вырезать такие фрагменты при монтаже. Журналист также опубликовал полную версию интервью без монтажа.
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