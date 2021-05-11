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Во всех школах Казани 12 мая отменили занятия

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия: по поручению президента Татарстана все учебные учреждения республики проверят, сообщили в пресс-службе главы региона после ЧП со стрельбой в одной из казанских школ.
В казанских школах отменили занятия 12 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«12 мая во всех школах Казани отменены занятия. По поручению президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана», – передает РИА «Новости» слова руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой.
«Президентом (Татарстана) поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности», – добавила она.
Во вторник произошло нападение на школу 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позднее стало известно, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.
Общество,Лилия Галимова,РИА Новости,Республика Татарстан,Казань,
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