В казанских школах отменили занятия 12 мая

Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия: по поручению президента Татарстана все учебные учреждения республики проверят, сообщили в пресс-службе главы региона после ЧП со стрельбой в одной из казанских школ.
«12 мая во всех школах Казани отменены занятия. По поручению президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана», – передает РИА «Новости» слова руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой.
«Президентом (Татарстана) поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности», – добавила она.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.