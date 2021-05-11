В Москве простились с Егором Лигачевым

Лигачев – советский и российский политический и государственный деятель, секретарь ЦК КПСС (1983-1990). Родился 29 ноября 1920 г. в д. Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области). С 23 апреля 1985 г. был членом Политбюро, в 1985–1988 гг. в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии. Фактически был вторым лицом в партии после генсека Михаила Горбачева
. В этот же период был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР. Знаменит в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину
, – «Борис, ты не прав».