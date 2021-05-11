В Москве простились с Егором Лигачевым

11 марта 1985 г. поддержал кандидатуру Горбачева на выборах генерального секретаря ЦК КПСС. Позднее способствовал переводу в Москву первого секретаря Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина. В 1992 г. выступал в качестве свидетеля на процессе по делу КПСС в Конституционном суде России (суд рассматривал законность указов президента РФ Ельцина о запрете и роспуске КПСС и компартии РСФСР), где заявил, что считает своей «самой большой кадровой ошибкой» участие в выдвижении Горбачева на пост генсека ЦК КПСС.