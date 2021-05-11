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В Москве простились с Егором Лигачевым

Деловая газета "Взгляд"
15 минут назад
В Центральной клинической больнице с поликлиникой Управления делами президента завершилась церемония прощания с бывшим секретарем ЦК КПСС Егором Лигачевым, скончавшимся в минувшую пятницу на 101-м году жизни.
В Москве простились с Егором Лигачевым
Фото: ТАССТАСС
Гражданская панихида прошла в большом ритуальном зале ЦКБ. Лигачев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА «Новости».
Лигачев умер в столице 7 мая на 101-м году жизни. В 2013 году ему делали операцию на сердце.
Лигачев – советский и российский политический и государственный деятель, секретарь ЦК КПСС (1983-1990). Родился 29 ноября 1920 г. в д. Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области). С 23 апреля 1985 г. был членом Политбюро, в 1985–1988 гг. в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии. Фактически был вторым лицом в партии после генсека Михаила Горбачева. В этот же период был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР. Знаменит в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину, – «Борис, ты не прав».
11 марта 1985 г. поддержал кандидатуру Горбачева на выборах генерального секретаря ЦК КПСС. Позднее способствовал переводу в Москву первого секретаря Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина. В 1992 г. выступал в качестве свидетеля на процессе по делу КПСС в Конституционном суде России (суд рассматривал законность указов президента РФ Ельцина о запрете и роспуске КПСС и компартии РСФСР), где заявил, что считает своей «самой большой кадровой ошибкой» участие в выдвижении Горбачева на пост генсека ЦК КПСС.
Общество,Егор Лигачев,Борис Ельцин,Михаил Горбачев,КПСС,РИА Новости,Москва,
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