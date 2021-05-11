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В Татарстане 12 мая объявлено днём траура после стрельбы в школе

RT на русскомиещё 2
31 минуту назад
В Татарстане после стрельбы в школе в Казани 12 мая объявлено днём траура.
12 мая объявлен днем траура в Татарстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее ученик казанской гимназии, где произошла стрельба, рассказал в беседе с RT подробности произошедшего.
В районе школы введён режим контртеррористической операции.
Глава Татарстана Рустам Минниханов держит на личном контроле ситуацию со стрельбой. Причины нападения выясняются.
Общество,Рустам Минниханов,Республика Татарстан,Казань,
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