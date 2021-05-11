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В России выявили 8115 новых случаев коронавируса

Lenta.ru
9 минут назад
Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 8115. Об этом во вторник,11 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.
В России выявили 8115 новых случаев коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Таким образом, общее количество инфицированных в 85 регионах достигло 4 896 842.
Общество,Россия,
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