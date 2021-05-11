Когда это все закончится: Россию ждет скачок цен на электричество

Регулятор энергорынков «Совет рынка» подсчитал, что в 2021 - 2022 годах электричество для российской промышленности подорожает на 6 - 15 процентов. Об этом пишет «Коммерсант».

Фото: Рамблер Рамблер

Регулятор прогнозирует, что в европейской части страны и на Урале рост цен составит почти шесть процентов два года подряд (до 2,66 тысячи рублей за один мегаватт-час в 2021-м, до 2,8 тысяч в 2022-м). В Сибири в этом году электричество подорожает на 15 процентов (более двух тысяч рублей), а в следующем — на семь процентов (2,15 тысячи).

В «Совете рынка» объяснили, что рост цен в европейских регионах и на Урале будет связан с нерыночными надбавками к цене мощности за строительство новых тепловых электростанций.

Как писал «Рамблер», в 2020 году оптовые цены на электроэнергию в России достигли максимальных значений за последние пять лет - 2,54 тысячи рублей за один мегаватт-час (для европейских регионов и Урала рост - 3,4 процента).

СМИ сообщали, что электричество подорожало на фоне снижения спроса, это вызвало недовольство промышленников.

Эксперты прогнозировали, что в 2021-м одноставочные цены могут вырасти еще ощутимее: на 3,8 процента в Европейской России и на Урале, на 13,4 процента - в Сибири.