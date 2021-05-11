Органы опеки могут получить новые права

Документ уточняет или конкретизирует ряд полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, установленных отдельными федеральными законами. В частности, предлагается внести изменение в Семейный кодекс, согласно которому разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет, по их просьбе могут выдавать органы опеки и попечительства, а не органы местного самоуправления, как сейчас.