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Органы опеки хотят наделить правом разрешать браки 16-летних

Парламентская газетаиещё 1
1 час назад
Ряд полномочий органов госвласти субъектов по предметам совместного ведения хотят привести в соответствие с отраслевыми законами. Соответствующий правительственный законопроект ( 1088595-7) Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 11 мая.
Органы опеки могут получить новые права
Фото:  АГН МОСКВА АГН МОСКВА
Документ уточняет или конкретизирует ряд полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, установленных отдельными федеральными законами. В частности, предлагается внести изменение в Семейный кодекс, согласно которому разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет, по их просьбе могут выдавать органы опеки и попечительства, а не органы местного самоуправления, как сейчас.
Из закона «О налоговых органах» планируется исключить обязанность регионов по обеспечению налоговых органов служебными помещениями, транспортом, вычислительной техникой, а их работников — жильём. Теперь региональные власти вправе лишь участвовать в этих процедурах.
Также исключаются полномочия органов госвласти субъектов по лицензированию пользования участками недр. А также по осуществлению контроля за деятельностью организаций по разведке месторождений драгметаллов и камней, их добычи, производства, использования и обращения. Регулирование геологии и разведки месторождений в случае принятия закона будет являться федеральным полномочием.
Общество,Федеральная налоговая служба,Госдума,
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