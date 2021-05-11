На кадрах видно, как модель легендарного штурмовика Ил-2 летает среди праздничных залпов, что позволяет увидеть фейерверк с очень необычного ракурса. Миниатюрный «летающий танк» был сделан накануне на 3D принтере и прикреплён к квадрокоптеру. Автор идеи - Максим Драгунов рассказал, что хотел сделать что-то необычное и снять салют непривычным способом.

Максим также добавил, что по времени весь полёт длился около трёх минут. Видео он опубликован у себя на странице в Инстаграме и оно собрало уже более 8,5 тыс. просмотров.