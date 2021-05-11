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Появилось видео пролёта модели Ил-2 сквозь Салют на День Победы

Александр Кузьмин
41 минуту назад
Оператор из Петербурга снял устроенный в честь Дня Победы праздничный салют с необычного ракурса. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».
На кадрах видно, как модель легендарного штурмовика Ил-2 летает среди праздничных залпов, что позволяет увидеть фейерверк с очень необычного ракурса. Миниатюрный «летающий танк» был сделан накануне на 3D принтере и прикреплён к квадрокоптеру. Автор идеи - Максим Драгунов рассказал, что хотел сделать что-то необычное и снять салют непривычным способом.
«Я распечатал на 3D-принтере у знакомого модельку самолётика, раскрасил её и прикрепил на дрон. От идеи до реализации прошло два дня, дальше всё было собрано в течение дня. Самолётик крепился к дрону через жёсткое крепление - там такая палка снизу, которая не заметна в кадре, потому что он срезан. При запуске никаких накладок не было», — отметил конструктор.
Максим также добавил, что по времени весь полёт длился около трёх минут. Видео он опубликован у себя на странице в Инстаграме и оно собрало уже более 8,5 тыс. просмотров.
Общество,Видео,RT на русском,Санкт-Петербург,
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