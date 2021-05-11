Старейшего фронтовика Тимофея Марзоева сняли на видео

Тифомей Марзоев живет он в Северной Осетии.Поздравить ветерана собралась его большая семья: четверо детей, шестеро внуков и семеро правнуков. Стоит отметить, что Тимофей Георгиевич Марзоев занесен в Книгу рекордов России.

Тимофей Георгиевич воевал на Украине, в Молдове, Румынии, Болгарии, Югославии, участвовал в освобождении Кавказа и дошел до Австрии. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне».