Эксперты рассказали о способах борьбы с сорняками на даче

От одуванчиков можно избавиться при помощи гербицидов — специальных химических веществ. Их также можно выкопать вместе с корнем или срезать и посыпать поваренной солью. Так же можно поступить и с лопухами, и конским щавелем. Однако, по словам эксперта, если какая-то площадь полностью засыпана сорняковыми растениями, то лучше её перекопать, убрав вручную все корневища, или обработать гербицидами.