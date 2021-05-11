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Дачникам рассказали о способах борьбы с сорняками

News.ruиещё 1
1 час назад
Война с сорняками — одна из главных забот дачников. В Подмосковье есть несколько неприятных и даже опасных растений, от которых не так просто избавиться, но эксперты рассказали, что делать это просто необходимо, и дали несколько полезных советов.
Эксперты рассказали о способах борьбы с сорняками на даче
Фото: NEWS.ruNEWS.ru
Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина рассказала «360», что сорняки обычно удаляют при влажной почве.
Особенно страшный сорняк — пырей. У него корневище бывает больше метра длиной, с отростками. Копать часто нельзя, потому что корневища разрезаются, а каждый отрезок начинает расти, — пояснила она.
От одуванчиков можно избавиться при помощи гербицидов — специальных химических веществ. Их также можно выкопать вместе с корнем или срезать и посыпать поваренной солью. Так же можно поступить и с лопухами, и конским щавелем. Однако, по словам эксперта, если какая-то площадь полностью засыпана сорняковыми растениями, то лучше её перекопать, убрав вручную все корневища, или обработать гербицидами.
Ганичкина также напомнила, что борщевик размножается в основном семенами, поэтому необходимо удалять растение до их появления.
Ранее NEWS.ru сообщал, что есть несколько растений, за которые дачников оштрафуют, если найдут на территории участка. В первую очередь речь, конечно, о наркосодержащих растениях. Но серьёзно ударит по кошельку и игнорирование на участке борщевика Сосновского.
Общество,Октябрина Ганичкина,Московская Область,
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