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Мясников назвал страшную ошибку тяжелобольных

Ювелина Бернст
47 минут назад
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил всех, кто столкнулся с тяжелыми заболеваниями.
Мясников назвал главную ошибку тяжелобольных
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам врача, если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет. Поэтому Мясников призвал обязательно ходить тяжелобольных людей.
Телеведущий отметил, что крайне важно даже лежачим больным, у которых нет возможности двигаться, делать упражнения в кровати.
Медик также рассказал, что существует специальная шкала измерения активности больного, по результатам которого пациенту дают прогноз на ближайшее будущее.
Ранее в Саранске терапевт посоветовала для здоровья ограничить просмотр телепередачи Владимира Соловьева.
Общество,Александр Мясников,Владимир Соловьев,
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