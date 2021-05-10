Мясников назвал главную ошибку тяжелобольных

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По словам врача, если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет. Поэтому Мясников призвал обязательно ходить тяжелобольных людей.

Телеведущий отметил, что крайне важно даже лежачим больным, у которых нет возможности двигаться, делать упражнения в кровати.