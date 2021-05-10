Мясников назвал главную ошибку тяжелобольных

Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире
телеканала "Россия 1" предупредил всех, кто столкнулся с тяжелыми заболеваниями.
По словам врача, если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет. Поэтому Мясников призвал обязательно ходить тяжелобольных людей.
Телеведущий отметил, что крайне важно даже лежачим больным, у которых нет возможности двигаться, делать упражнения в кровати.
Медик также рассказал, что существует специальная шкала измерения активности больного, по результатам которого пациенту дают прогноз на ближайшее будущее.