Списки номинантов на награду держатся в секрете 50 лет. Вместе с Солженициным на премию в 1970 году претендовали многие известные литераторы, в частности бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес
, немецкий писатель Генрих Белль
, швейцарский писатель и драматург Макс Фриш
, немецкий писатель Гюнтер Грасс
, английский романист Грэм Грин
, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинссон, итальянский писатель Альберто Моравиа, чилийский поэт Пабло Неруда, знаменитый французский автор детективов Жорж Сименон
, норвежский поэт и прозаик Терьей Весос, передает ТАСС
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